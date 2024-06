A Sanremo e Taggia una 'lezione' sulla Repubblica Italiana con l'Unuci in vista della festa di domani

Rappresentanti di Unuci Sanremo-Imperia hanno tenuto alla scuola media ‘Dante Alighieri’ di Sanremo e alla ‘Ruffini’ di Taggia delle lezioni-conferenza, coinvolgendo gli studenti su argomenti relativi alla giornata del 2 giugno e focalizzando la loro attenzione sulle motivazioni e cause che scaturirono successivamente nel Referendum del 2 e 3 giugno 1946.

Dopo un iniziale inquadramento storico del periodo, sono stati trattati argomenti di carattere generale, che hanno suscitato negli alunni domande e un confronto, soprattutto con i ragazzi delle terze classi, che ha molto soddisfatto i soci Unuci e gli insegnanti stessi.

Al termine dell’incontro con gli alunni della scuola media ‘Dante Alighieri’, il Presidente della locale sezione, Col. Filippo Veglia, ha invitato gli alunni e professori a partecipare alla cerimonia celebrativa che avrà inizio domani alle 15, al Monumento dei Caduti in Corso Mombello per proseguire, alle 15.45 in Piazzo Colombo con il ritrovo delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle associazioni di categoria, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e tutti coloro i quali vorranno partecipare.