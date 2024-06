Vallecrosia, Bethel Odv presenta tre progetti: 'Mamme in cammino', 'Sostegno alla famiglia' e 'Adotta un anziano' (Foto e video)

Aiutare le mamme in gravidanza, dare sostegno alle famiglie e contrastare l'abbandono dell'anziano sono gli obiettivi di tre nuovi progetti dell'associazione Bethel Odv, che ieri pomeriggio ha presentato al comune di Vallecrosia e a diverse associazioni del territorio nella sala polivalente della città della famiglia.

"Mamme in cammino" è un progetto pensato per aiutare le mamme in gravidanza che sono in situazioni psicologiche fragili e in difficoltà economiche che potrebbero avere come conseguenza l'abbandono del proprio nascituro. "Con 'Mommy sitter' i nostri volontari provvederanno a consegnare beni di prima necessità per il neonato e seguiranno la mamma in tutto il percorso fino a renderla autonoma e dipendente" - spiega il presidente dell’associazione Bethel Odv Sara Bonaccorso.

"Sostegno alla famiglia", invece, è un progetto pensato per aiutare le famiglie in difficoltà. "Dopo il periodo pandemico si è innalzata la soglia di povertà in modo critico" - fa sapere Bonaccorso - "L'associazione provvede beni di prima necessità che sono il risultato delle raccolte alimentari svolte presso i supermercati".

"Adotta un anziano", infine, è un progetto nato per contrastare l'abbandono dell'anziano. "I nostri volontari, esaminata la condizione dell'anziano adottato (Elderly sitter), provvedono alle sue necessità fornendo beni di prima necessità, effettuano visite costanti per monitorare la sua condizione instaurando con esso un rapporto amichevole" - dice il presidente dell’associazione Bethel Odv.

L'associazione Bethel è un'organizzazione di volontariato, nata il 12 marzo del 2019, che svolge attività solidaristiche, avvalendosi delle prestazioni di volontari associati, relative ad interventi e servizi sociali attraverso la realizzazione di attività per l'accoglienza fisica e psicologica delle donne che hanno subito molestia, violenza, stalking, maltrattamenti avvalendosi del supporto di personale specializzato. "Per sostenere i progetti si può diventare soci volontari e aiutarci nelle raccolte alimentari, fare una donazione per contribuire ad adottare più nonni, a sostenere una neomamma o una famiglia in difficoltà" - sottolinea Sara Bonaccorso.

I progetti si svolgeranno in collaborazione con i servizi sociali del comune di Vallecrosia. "Una riunione ristretta, rivolta agli addetti ai lavori, per presentare i progetti di Bethel alle associazioni che possono collaborare con l'amministrazione" - afferma il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Con questi progetti potremo andare incontro alle esigenze dei cittadini e risolvere alcuni problemi che possono avere nel percorso della loro vita".

L'incontro era rivolto agli addetti ai lavori: associazione nazionale carabinieri, protezione civile, associazione Le Cinque Torri, parrocchia di Maria Ausiliatrice, parrocchia di San Rocco, scout, centro famiglia e Croce Azzurra Misericordia. "Penso che questi progetti possano essere un input per collaborare tutti insieme, fare rete e riuscire a fare progetti rivolti alla cittadinanza" - aggiunge l'assessore Pino Ierace - "Ben vengano queste collaborazioni, sarebbe opportuno rivedersi puntualmente, ogni mese, per vedere se si può creare qualcosa insieme, Cercheremo, inoltre, di far ripartire la consulta della famiglia".