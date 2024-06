Sanremo: cartello errato fa scattare la protesta per l'abbattimento di un albero, ma le perizie calmano tutti (Foto e Video)

Galeotto fu un cartello, probabilmente frutto di un errore del Comune, che riportava l'abbattimento di un albero in via Scoglio. E, questa mattina alle 7 in punto, due associazioni sanremesi molto attente al verde e alla sua conservazione, si sono presentate nella zona alta dell’ospedale ‘Borea’, di fronte alla camera mortuaria, per contestare l’abbattimento di un eucaliptus vecchio di decine di anni.

Ma, una volta arrivati i tecnici e gli operai addetti all’abbattimento della pianta, sono state prodotte ben due perizie di altrettanti agronomi, che attestavano come l’albero fosse ormai morto e, tra l’altro, a rischio crollo. A quel punto le due associazioni sono comunque rimaste ad assistere all’abbattimento della pianta, lasciando i loro striscioni di protesta ma, ovviamente, senza poter contestare il lavoro come avrebbero voluto, pronte anche ad incatenarsi per bloccarlo.

Sul posto anche alcuni agenti del Commissariato matuziano, anche se non è stato necessario nessun particolare intervento visto che, una volta fatte vedere le perizie, i manifestanti hanno desistito dalla loro protesta. Il caso di questa mattina mantiene viva l’attenzione sulla situazione degli alberi nella città dei fiori, come accade per quelli dei giardini Regina Elena, sotto attenzione del Comitato Pat e non solo.