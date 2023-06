Ospedale di Bordighera, convenzione tra Comune e Asl per gestire parcheggi interni e salme (Video)

“A breve verrà predisposta una convenzione tra comune e Asl per gestire, da una parte, i parcheggi interni, sui quali ci sono purtroppo ancora diverse auto abbandonate, e dall'altra le salme di persone che sono decedute fuori dall’ospedale e per le quali il comune di Bordighera non ha una propria camera mortuaria e, quindi, in convenzione, verranno portate presso la camera mortuaria dell’ospedale di Bordighera” - annuncia il primo cittadino di Bordighera Vittorio Ingenito, che, ieri, insieme all’assessore Walter Sorriento e a Stefano Gnutti, ha incontrato il Dg di Asl1 Luca Maria Filippo Stucchi.

All’ospedale di Bordighera si è, infatti, svolto un primo incontro tra la nuova Amministrazione comunale e l'Asl1. “È stata un’occasione per presentare il neo assessore Sorriento al dottor Stucchi insieme al dottor Gnutti, che ha seguito questo importante settore per cinque anni" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - “Abbiamo potuto constatare come effettivamente, secondo quelle che sono le promesse portate avanti da Asl e da Gvm, si sta lavorando sulle tre sale operatorie. Ci sarà un reparto di terapia intensiva con cinque posti letto. Verrà aperto a breve, anche, il reparto di chirurgia e, a seguire, apriranno pure tutti gli altri reparti".

Prosegue, perciò, il progetto per far rivivere l'ospedale Saint Charles e farlo diventare un importante polo sanitario per l'estremo ponente ligure ma non solo.