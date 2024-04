Bordighera, futuro incerto per il mercato del giovedì: si valutano altre location (Foto e video)

Futuro incerto per il mercato del giovedì di Bordighera che, per ora, resterà sul lungomare ma, in attesa della conclusione dei lavori in corso sulla passeggiata e dell'avvio di quelli del secondo lotto, si stanno valutando anche altre location. E' quello che è fuoriuscito da un confronto in Comune, avvenuto ieri pomeriggio, tra il sindaco Vittorio Ingenito, la sua Giunta e i rappresentanti di Fiva Confcommercio presenti per conto degli ambulanti del mercato settimanale della città delle palme.

"E' stato un incontro costruttivo. Non è nostra intenzione toglierli dal lungomare" - commenta l'assessore Martina Sferrazza - "Tra circa un mese e mezzo ci aggiorneremo per valutare eventualmente altre zone di Bordighera in previsione del secondo lotto di lavori sul lungomare. La nostra intenzione è quella di stare al fianco degli imprenditori senza danneggiarli, siamo aperti al confronto e valuteremo qualsiasi possibilità per favorire sia i cittadini che gli imprenditori".

"Abbiamo richiesto un incontro per chiedere che i banchi non vengano spostati dal lungomare" - dice Fabrizio Sorgi, presidente provinciale della Fiva, Federazione degli Ambulanti, Confcommercio - "Dopo l'incontro odierno si sono mantenute le nostre perplessità, c'è poca certezza di attingere di nuovo sulla passeggiata. Quando inizierà il secondo lotto di lavori ci sarà una divisione del mercato in due tronconi. Non è un problema per noi visto che sarebbe provvisorio ma il sindaco ci ha prospettato un bouquet di alternative alla passeggiata. Il fatto che ci siano alternative non mi lascia tranquillo. Non capisco perché bisogna andare a dislocare 180 banchi nella città. Abbiamo ribadito che l'unico posto per noi è la passeggiata. C'è una volontà esplorativa da parte dell'Amministrazione che per noi non ci dovrebbe essere".