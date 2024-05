Sanremo: cantiere di piazza Eroi, si continua a scavare ed entro fine maggio si arriva a -5,5 metri (Foto)

Procedono a ritmi serrati i lavori di piazza Eroi Sanremesi, dove è in costruzione il futuro parcheggio sotterraneo che, una volta terminato, sarà sovrastato dal totale restyling della piazza.

Mentre il crono programma, secondo quanto evidenziato da progettisti e direzione lavori, sta procedendo regolarmente, si va avanti con lo scavo. Dopo la sistemazione dei cosiddetti ‘pontoni’ (travi che sostengono i lati della piazza) si scava per arrivare alla quota prevista. Entro fine maggio si raggiungerà i 5 metri e mezzo di profondità e, a occhio nudo si può vedere nel cantiere come gli operai siano andati particolarmente in basso.

Il parcheggio interrato di piazza Eroi, lo ricordiamo, porterà in dote 200 posti auto sotterranei oltre a una riqualificazione dello spazio in superficie con aree verdi e zone pedonali. L'opera è realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20 del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, per un totale di 13 milioni di euro in 20 anni.