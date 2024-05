Eco-Schools, Bandiera Verde alla scuola primaria di Camporosso Capoluogo (Foto)

La scuola primaria di Camporosso Capoluogo ottiene la Bandiera Verde per l'educazione ambientale Eco-Schools. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato, venerdì pomeriggio, dalle referenti della FEE, organismo internazionale che assegna anche le Bandiere Blu.

Si tratta della nona Bandiera Verde assegnata alle scuole di Camporosso. "E’ un prestigioso riconoscimento internazionale della Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE) che ha premiato l’impegno delle ragazze e dei ragazzi sul tema del riciclo dei rifiuti" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "La materia ambientale si è sposata con la creatività degli studenti che hanno prodotto originali vestiti e svariati oggetti riciclando ogni sorta di rifiuto. Un grazie va al dirigente scolastico e a tutte le insegnanti per la proficua collaborazione e per l’interesse dimostrato nei confronti dell’iniziativa. Per la città di Camporosso è un vanto avere ottenuto per il nono anno consecutivo questo importante e ambito vessillo".