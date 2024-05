Sanremo: nuovamente fuori misura i parametri, torna il divieto di balneazione sul litorale

Tornano i divieti di balneazione a Sanremo. Dopo quelli dettati dallo stop al depuratore e che sono andati avanti per buona parte dell’inverno, oggi ne arrivano altri a seguito dei prelievi e delle analisi di Arpal.

Al momento non è dato sapere se si tratti di nuovi problemi all’impianto di depurazione di Capo Verde che, nei giorni scorsi era rientrato in funziona facendo revocare i divieti da parte del Comune. Resta il fatto che i parametri che vengono presi in esame da Arpal sono nuovamente fuori dalla norma.

Le analisi sono state fatte ieri e lunedì scorso ed hanno evidenziato colibatteri ed enterococchi superiori ai limiti consentiti. Vista la situazione al Sindaco, Alberto Biancheri, non è rimasto altro da fare che firmare l’ordinanza di divieto di balneazione in tutte le aree della città.

Si tratta di quella centrale, in corso Trento Trieste, in tutta l’area di San Martino, lungomare Italo Calvino, alla foce del Rio San Bernardo e nella zona ‘Bussola’, nel tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata ‘Foce Levante’ e lo stabilimento ‘Bagni Matuzia’.

Un divieto che, tra l’altro, arriva a pochi giorni dall’avvio della stagione balneare e proprio nel momento in cui le temperature si stanno alzando e stanno invogliando gli appassionati ad andare in spiaggia e, perché no, a fare uno dei primi bagni della stagione. Ovviamente Arpal proseguirà ad eseguire prelievi ed analisi per capire se, a breve, i divieti potranno rientrare.