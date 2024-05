Sanremo: centinaia di visitatori già di prima mattina per la sesta edizione di 'Villa Ormond in Fiore' (Foto e Video)

Un successo fin dai primi minuti di questa mattina l’appuntamento con ‘Villa Ormond in Fiore’ che, oggi e domani è tornata con la sua sesta edizione. All'informale inaugurazione erano presenti, oltre al presidente della Fondazione organizzatrice, Livio Emanueli, tutti i sindaci (o loro rappresentanti) dei comuni in provincia che hanno aderito alla manifestazione.

Una kermesse dedicata ad un’eccellenza del nostro territorio: i fiori, organizzata da Fondazione Villa Ormond con la collaborazione e il contributo di Comune di Sanremo, Regione Liguria, Confindustria Imperia, ANCEF, Accademia di Belle Arti di Sanremo, Mercato dei Fiori di Sanremo e Unoenergy. Un weekend di esposizioni floreali, mostre tematiche, laboratori didattici, arti figurative, teatro e musica dove il fiore e la sostenibilità ambientale saranno i protagonisti indiscussi.

E’ un fine settimana ricco di eventi, con mostre temporanee, installazioni realizzate dal Consorzio dei Comuni del Bacino Sanremese, artisti del fiore, musica da camera e live. Un evento rivolto ad adulti, ragazzi e bambini. Infatti, sono previste numerose attività didattiche gratuite per le famiglie: l’Associazione Festival della Scienza, in collaborazione con l’Istituto Regionale per la Floricoltura e con il CREA OF di Sanremo propongono laboratori interattivi sulle tematiche del fiore, della sostenibilità ambientale e del riciclo; gli educatori di Talea si prenderanno cura dei più piccoli attraverso una serie di laboratori artistici, creativi, esperienziali che, partendo dal fiore, toccano tematiche educative di grande attualità: il riciclo, la gestione sostenibile delle risorse, le energie pulite; è previsto, inoltre, un laboratorio della carta, organizzato dal Consorzio della lavanda della Riviera dei Fiori.