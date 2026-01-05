Arma di Taggia: grande successo per l'8a edizione della 'Befana vien dal Mare' della Cumpagnia Armasca (Foto)

Si è svolta oggi ad Arma di Taggia l’8ª edizione della “Befana Vien dal Mare”, manifestazione organizzata dalla Cumpagnia Armasca che, anno dopo anno, continua a riscuotere un entusiasmo sempre crescente da parte di grandi e piccoli. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso, confermando il forte legame con la tradizione e l’ottimo riscontro in termini di partecipazione: oltre 400 sacchetti di caramelle distribuiti, 60 panettoni offerti e ben 50 litri di cioccolata calda hanno contribuito a rendere la giornata ancora più dolce e festosa.

Anche quest’anno la manifestazione si è arricchita di nuove attrazioni che hanno animato il lungomare e il centro cittadino: macchine storiche, artisti con spettacoli per tutte le età, gonfiabili per bambini e un caratteristico mercatino hanno creato un’atmosfera coinvolgente e familiare, capace di unire divertimento e tradizione. La Befana Vien dal Mare nasce proprio con l’intento di non perdere le tradizioni locali, obiettivo che rappresenta il cuore della Cumpagnia Armasca, da anni impegnata nell’organizzazione di eventi culturali e religiosi sul territorio. Tra questi spicca anche la festa di San Erasmo, che si svolge ogni anno l’ultima domenica di luglio ad Arma di Taggia.

La Cumpagnia Armasca guarda già al futuro, con l’obiettivo di continuare a crescere e a offrire alla comunità eventi capaci di valorizzare il territorio e le sue tradizioni.