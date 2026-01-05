 / Eventi

Pontedassio, nuova scuola dell’infanzia Giulio Natta: inaugurazione il 7 gennaio

Mercoledì 7 gennaio il taglio del nastro con l’assessore regionale Marco Scajola e il sindaco Fulvio Pezzuto: completato il polo scolastico rinnovato ed efficientato

Mercoledì 7 gennaio l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola inaugurerà, insieme al sindaco Fulvio Pezzuto e agli amministratori del territorio, la riqualificata scuola dell’infanzia Giulio Natta di Pontedassio. Il rinnovato edificio andrà a completare un più ampio polo che comprende scuola primaria e secondaria anch’esse recentemente ristrutturate ed efficientate energeticamente.

