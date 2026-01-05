Giochi, cioccolata calda e panettone: "Tombola della Befana" a Isolabona (Foto)

Tombolata, giochi di carte, cioccolata calda e panettone. A Isolabona il 6 gennaio dalle 15 vi sarà la "Tombola della Befana".

In paese, in occasione dell'Epifania, verrà proposto un pomeriggio di divertimento, durante il quale si potranno degustare anche cioccolata calda e panettone offerti dalla Pro Loco di Isolabona. "Tombola della Befana alla Loggia in Piazza" - dicono gli organizzatori - "Sono tutti invitati per passare qualche ora in compagnia e divertimento".

"Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di giochi e allegria!" - affermano gli organizzatori - "Aspettiamo insieme la Befana".