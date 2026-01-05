Sanremo: Festa del Tricolore, mercoledì la cerimonia al monumento ai Caduti di corso Mombello

In occasione della Festa Nazionale del Tricolore, si svolgerà mercoledì prossimo alle 9, al monumento ai Caduti di corso Mombello, la cerimonia di alzabandiera organizzata dal Comune di Sanremo in collaborazione con le Associazioni d’Arma, Combattentistiche, Civili e di Volontariato del Ponente Ligure.
La cerimonia intende celebrare la Bandiera Nazionale e testimoniare l’unità delle istituzioni attorno ai valori costituzionali e storici che essa rappresenta. Il 7 gennaio ricorda il giorno in cui, nel 1797 a Reggio Emilia, venne adottato per la prima volta il Tricolore italiano, simbolo che accompagna la storia della Nazione.
La ricorrenza è riconosciuta ufficialmente come Festa Nazionale del Tricolore dalla Legge del 31 dicembre 1996.