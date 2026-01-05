 / Musica

Bordighera, "La banda incanta il nuovo anno": concerto al teatro Golzi (Foto)

La Banda di Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera propone canzoni natalizie e della tradizione musicale internazionale

Canzoni natalizie e della tradizione musicale internazionale. Questa sera, il 5 gennaio, alle 21, al teatro Giancarlo Golzi nel Palazzo del Parco di Bordighera andrà in scena il concerto "La banda incanta il nuovo anno".

La Banda di Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera Aps, diretta dal maestro Luca Anghinoni, intratterrà cittadini e turisti con diversi brani, come Big Sky Overture di Philip Sparke, Susser Die Glocken Nie Klingen e un brano d'autore di George Bizet: L'Ariesienne. Vi sarà, inoltre, un tributo dedicato a John Lennon e a Ornella Vanoni. La banda suonerà, infatti, insieme alla voce della cantante scomparsa recentemente.

Si tratta del primo concerto bandistico all'insegna della festa e della positività per augurare a tutti "un buon 2026".

Elisa Colli

