Ceriana, Paolo Martini semifinalista martedì a San Marino per l'Eurovision Song Contest

Paolo Martini, 24 anni, cantautore di Ceriana, fa parte dei 40 semifinalisti per l'Eurovision Song Contest nel "Dreaming San Marino Song Contest" in programma martedì. Paolo ha avuto accesso alle semifinali avendo superato le 3 selezioni iniziali. I partecipanti erano inizialmente oltre 800. I cantanti e le canzoni che supereranno la fase delle semifinali accederanno alla finale e si sfideranno con i "Big" venerdì 6 Marzo al Teatro Nuovo di Dogana. La serata sarà condotta da Simona Ventura.

La canzone con cui Paolo Martini ha passato le selezioni e che canterà in semifinale è il suo ultimo singolo, il cui titolo è "Fase REM". La canzone esplora la fiducia profonda verso una persona speciale, paragonando questo legame alla fase più intensa del sonno, dove i sogni prendono forma e la realtà si fonde con le emozioni più intime.

Le semifinali saranno trasmesse giovedì 5 Marzo su Rai Play e sul canale 550 di Sky.

Paolo Martini è un giovane cantautore emergente originario di Ceriana, borgo nell'entroterra di Sanremo. Classe 2001, ha iniziato il suo percorso musicale studiando batteria a 5 anni per poi dedicarsi al canto moderno. La sua musica si caratterizza per uno stile pop-cantautorale con brani che hanno ottenuto un più che discreto successo online:

"Tra l'asfalto e il cielo": brano pubblicato all'inizio del 2024, accompagnato da un videoclip;

"A piedi fino alla luna": il suo singolo più recente, uscito a ottobre 2025;

"Cieli di carta": pubblicato a novembre 2024, esplora la fine di un amore.

Recentemente, è stato protagonista di eventi culturali a Ceriana e incontri nelle scuole del ponente ligure per condividere la sua esperienza artistica con i giovani studenti.



