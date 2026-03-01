Navette sulla ciclabile: 15mila passeggeri in una settimana tra Arma, Pian di Poma e Sanremo, traffico alleggerito al Festival

Sono stati circa 15mila i passeggeri che hanno usufruito del servizio navetta sulla pista ciclabile, tra Arma di Taggia e Pian di Poma con il centro di Sanremo. E’ questo il numero fornito da Amaie Energia per la nuova idea messa in campo dalla partecipata matuziana su input dell’assessore al turismo del comune, Alessandro Sindoni.

Un servizio che era stato molto criticato dai tanti fruitori della ciclabile ma che, a vedere il risultato, è stato importantissimo per snellire un po’ il traffico verso e dalla città dei fiori. Il ‘picco’ più elevato di passeggeri si è registrato al sabato mattina, tra le 10 e le 14, quando turisti e curiosi hanno preso d’assalto i parcheggi messi a disposizione e si sono imbarcati sui pulmini, che li hanno portati nel cuore del Festival.

Da sottolineare, oltre ai passeggeri che lasciavano l’auto, anche il servizio fatto a chi si muoveva a piedi sulla ciclabile, sia di giorno che di notte, che veniva comunque ‘raccolto’ dagli autisti che erano alla guida dei mezzi. Molte le testimonianze di turisti e addetti ai lavori che hanno applaudito all’iniziativa: “Se arrivavi con l’auto e quattro persone – ci hanno detto alcuni – spendevi 5 euro a testa e ti muovevi tranquillamente in centro, senza il pensiero del parcheggio e, alla fine, risparmiando pure sul costo dello stesso, evitando multe certe”.

Senza dimenticare i momenti di festa a bordo dei pulmini, dove si cantavano le canzoni di Sanremo e dove i passeggeri vivevano l’atmosfera del Festival ancor prima di arrivare in centro. Una bella iniziativa, quindi, che avrà bisogno di affinamenti per l’edizione 2027 ma che può essere considerata come ‘buona la prima’.