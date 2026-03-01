 / Eventi

Compleanno a Sanremo per Matilde Brandi: festa a sorpresa al Salotto delle celebrità tra interviste e torta speciale

La showgirl chiude la settimana del Festival con una sorpresa dolce a Portosole

Ha terminato la settimana del Festival, con una torta speciale per il suo compleanno. Stiamo parlando di Matilde Brandi, showgirl che nel corso della settimana ha condotto una serie di interviste e talk show dal ‘Salotto delle celebrità’, instaurato a Portosole di Sanremo, a Sanremo.

Una festa a sorpresa per Matilde Brandi che è stata approntata anche grazie ad una torta della pasticceria ‘Dulcis & Dulcis’, prodotta con maestria dallo chef Daniel. Felicissima la showgirl che ha ringraziato per il pensiero e per la bontà della torta.

Carlo Alessi

