Eventi | 01 marzo 2026, 15:50

La Sanremese, Mager e Sindoni omaggiano il Festival: maglia numero 76 al direttore artistico grande tifoso di calcio

Consegnato il dono dopo l’ultima conferenza della kermesse canora

Una maglietta della Sanremese con il numero 76 a ricordare l’edizione del Festival della canzone di quest’anno. E’ stata donata dalla Sanremese e consegnata dal sindaco di Sanremo, Alessandro Mager e dall’assessore al turismo, Alessandro Sindoni, questa mattina al termine dell’ultima conferenza stampa della kermesse canora matuziana.

Un dono particolarmente gradito dal presentatore e direttore artistico del Festival, grande tifoso di calcio. Nel corso della mattinata, per i due amministratori matuziani c’è stato anche il tempo di scattare qualche foto con il ‘podio’ decretato ieri, in particolare con il vincitore, Sal Da Vinci e con Ditonellapiaga.

Carlo Alessi

