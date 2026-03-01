Festival di Sanremo 2026: tutti i protagonisti in fila da Zia Mara per 'Domenica In', la fotogallery della giornata

Anche la domenica sanremese è stata super affollata, con gli ultimi curiosi ed appassionati che hanno assiepato gli alberghi dove i cantanti hanno alloggiato per l’ultima notte della settimana festivaliera e, ovviamente, anche i contorni dell’Ariston.

I luoghi più attenzionati sono ovviamente la porta carraia di via Roma e l’ex ‘Galleria degli Artisti’, da dove escono i cantanti (hotel Globo) per andare direttamente in teatro, per ‘Domenica In’, l’epilogo di una settimana straordinaria.

Tutti i protagonisti del Festival hanno infatti sfilato di fronte a ‘Zia Mara’, proponendo il loro brano sanremese e rispondendo alle domande dei giornalisti.

(Foto di Erika Bonazinga)