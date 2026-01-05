 / Eventi

Eventi | 05 gennaio 2026, 13:48

Mercatini, dolci e musica: "Festa dell'Epifania" a Camporosso (Foto)

La Befana arriva in piazza Garibaldi

Mercatini, dolci e musica: &quot;Festa dell'Epifania&quot; a Camporosso (Foto)

Mercatini, dolci e musica. Festa dell'Epifania il 6 gennaio in piazza Garibaldi a Camporosso.

Cittadini e turisti dalle 10 potranno trovare mercatini dell'artigianato, dolci, musica e tante sorprese in paese mentre dalle 14 la Befana arriverà in piazza per la gioia dei più piccini. L'anziana e malvestita signora, secondo la tradizione, consegna, infatti, doni ai bambini: dolciumi e caramelle.

L'evento, in conclusione delle festività natalizie, è proposto dall'Assessorato del Turismo e Manifestazioni della città di Camporosso.

 

Elisa Colli

