Mercatini, dolci e musica: "Festa dell'Epifania" a Camporosso (Foto)

Mercatini, dolci e musica. Festa dell'Epifania il 6 gennaio in piazza Garibaldi a Camporosso.

Cittadini e turisti dalle 10 potranno trovare mercatini dell'artigianato, dolci, musica e tante sorprese in paese mentre dalle 14 la Befana arriverà in piazza per la gioia dei più piccini. L'anziana e malvestita signora, secondo la tradizione, consegna, infatti, doni ai bambini: dolciumi e caramelle.

L'evento, in conclusione delle festività natalizie, è proposto dall'Assessorato del Turismo e Manifestazioni della città di Camporosso.