Menù inedito e birre artigianali, a Bordighera serata dedicata al Chinotto di Savona (Foto e video)

Una serata dedicata al Chinotto di Savona verrà proposta venerdì 20 marzo nel ristorante “La Réserve” a Bordighera.

Specialità e curiosità enogastronomiche in abbinamento a birre artigianali del birrificio Rivea di Savona in un'atmosfera suggestiva saranno i protagonisti della quinta e ultima serata a tema. Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti, il primo dedicato al gran bollito piemontese accompagnato dalle sue sette salse, il secondo incentrato sul fritto misto alla piemontese, il terzo dedicato alla Raclette del Canton Vallese e alla Fondue Bourguignonne e il quarto incentrato sull'India e sulle sue spezie, ai "I venerdì sera a cena" si potrà degustare un inedito menù, appositamente pensato per uno dei frutti e simboli più affascinanti della Riviera.

Il ristorante trasformerà, dunque, la cena in un’esperienza multisensoriale. "La serata sarà dedicata al Chinotto di Savona dell’azienda Besio Vincenzo" - fa sapere Piero Sattanino, World's Sommeliers Champion ASI/Aspi - "Un percorso gastronomico pensato per esplorare questo agrume unico in tutte le sue sfumature, dalle note fresche e agrumate a quelle più intense e aromatiche, attraverso piatti creativi, formaggi selezionati tra cui il Pecorino Riserva del Fondatore affinato in grotta naturale del Caseificio Il Fiorino e la Robiola Muffata ai tre latti con mostarda e marmellata di Chinotto il tutto accompagnato da birre artigianali in abbinamento del Birrificio Rivêa. La serata si concluderà con un dolce della tradizione ligure: Stroscia di Pietrabruna all’olio extravergine taggiasco con crema al chinotto e meringa italiana bruciata. Infine, verrà servito un caffè Espresso Basanotto. Per il momento questa sarà l’ultima serata a tema che organizzeremo, quindi, sarà un’occasione speciale per ritrovarci e condividere un percorso di sapori che racconta il nostro territorio. Vi aspettiamo per brindare insieme! Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero +39 0184261322, il +39 3318050297 o l’indirizzo e-mail lareservebordighera@icloud.com".

Nella videointervista la descrizione completa del menù che si potrà degustare per l'occasione: