Ventimiglia, "conferire la cittadinanza onoraria alla memoria di Alcide De Gasperi": la mozione di FI e Frontalieri

"Conferire la cittadinanza onoraria alla memoria di Alcide De Gasperi". Lo richiedono, con una mozione, i gruppi consiliari di Forza Italia e Frontalieri a Ventimiglia.

"Alcide De Gasperi è stato uno dei padri della Repubblica italiana, protagonista della ricostruzione democratica del Paese nel secondo dopoguerra e figura centrale nella nascita dell'Italia repubblicana ed europea. Inoltre, ha incarnato i valori fondativi della Repubblica: libertà, antifascismo, democrazia parlamentare, rispetto delle istituzioni e senso dello Stato" - si legge nella mozione - "Il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Alcide De Gasperi costituirebbe un gesto di alto valore simbolico, capace di unire, nel nome delle istituzioni democratiche, culture politiche che hanno contribuito alla costruzione dell'Italia repubblicana. La figura di De Gasperi rappresenta, anche per le nuove generazioni, un esempio concreto di impegno politico vissuto come servizio, rigore morale, lealtà costituzionale e dedizione al bene comune".

"Il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Alcide De Gasperi rappresenterebbe un atto di grande valore civico e istituzionale per la città di Ventimiglia. Tale iniziativa contribuirebbe a rafforzare la memoria repubblicana, a promuovere una cultura politica fondata sul confronto democratico e a trasmettere alle giovani generazioni l'esempio di un servitore dello Stato unanimemente riconosciuto" - viene messo in risalto nella mozione - "Si impegna il sindaco e la Giunta ad avviare le procedure per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Alcide De Gasperi, prevedere un momento istituzionale pubblico per il conferimento, adeguatamente valorizzato sotto il profilo civico e culturale e a promuovere, in occasione del conferimento, iniziative rivolte alla cittadinanza finalizzate a ricordare il contributo di Alcide De Gasperi alla nascita, al consolidamento e alla difesa della Repubblica democratica".

"Proporre la cittadinanza a De Gasperi significa richiamare i valori della nostra Repubblica e dell'Europa unita" - sottolinea il consigliere comunale a Ventimiglia Gabriele Amarella, primo firmatario della mozione - "De Gasperi non è stato solo uno statista ma il 'costruttore' materiale e morale dell'Italia democratica e questo per la nostra città significa riaffermare i valori della libertà. Insieme a Schuman e Adenauer è stato il padre dell'ideale europeo".