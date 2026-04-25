Sanremo, allarme parcheggi e cantieri: l’appello del consigliere Marco Damiano (Foto)

A Sanremo cresce la preoccupazione per la riduzione dei parcheggi bianchi e per i cantieri che rischiano di protrarsi fino alla stagione estiva. A farsi portavoce delle criticità è il consigliere comunale Marco Damiano, che raccoglie le segnalazioni dei residenti, in particolare nella zona di San Martino.

Tra i punti più discussi c’è la situazione di via Gavagnin, dove la recente decisione di eliminare l’area di sosta lungo il “muraglione” di Corso Salvo D'Acquisto ha acceso le polemiche. La strada inoltre, dovrebbe essere soggetta prossimamente a una variazione di viabilità, con direzione ovest/est, con il timore che la modifica comporti la perdita di ulteriori posti auto.

Il problema, sottolinea Damiano, si inserisce in un quadro più ampio: "Non contesto le ecoisole, che sono state giustamente installate, ma il fatto che a ogni intervento corrisponda una riduzione dei parcheggi". Le criticità riguardano anche via della Repubblica, dove le ecoisole hanno ridotto la disponibilità di posti auto, così come accaduto in Via Lamarmora e in strada San Martino.

Secondo il consigliere, la situazione diventa ancora più delicata con l’arrivo dell’estate, quando l’afflusso turistico aumenta e i residenti incontrano maggiori difficoltà nel trovare posto. Tra le possibili soluzioni, Damiano rilancia l’idea di parcheggi gratuiti dedicati ai residenti, non solo a San Martino ma anche nella zona della Foce. Qui, spiega, "in inverno la sosta è gratuita, mentre d’estate diventa a pagamento, con disagi per chi abita e vede i posti occupati per settimane dai turisti".

Altro capitolo riguarda i lavori per la rotatoria di San Martino, che secondo il cronoprogramma dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Tuttavia, il timore è che eventuali ritardi possano far slittare la fine del cantiere nel pieno della stagione turistica.

Il consigliere cita anche altri interventi che hanno ridotto gli stalli, come in Piazza Cesare Battisti, dove alcuni parcheggi per moto sono stati sostituiti da spazi per auto a pagamento, rendendo ancora più evidente la problematica: "In città continuano a proliferare i parcheggi blu (a pagamento) mentre scarseggiano quelli bianchi (gratuiti). E in tutto questo resta atteso il cantiere di Piazza Eroi.

"Quando si realizzano interventi di questo tipo bisogna prevedere i disagi e trovare soluzioni", conclude Damiano, lanciando un appello all’amministrazione affinché si intervenga per evitare che la città venga "privata eccessivamente dei parcheggi".