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Politica | 25 aprile 2026, 16:48

Sanremo, tensioni durante la cerimonia del 25 Aprile: interpellanza di Fratelli d’Italia su bandiere, autorizzazioni e uso degli spazi pubblici

I consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra chiedono chiarimenti all'amministrazilne dopo l’abbandono delle Associazioni d’Arma e le iniziative svolte a villa Peppina

Elisa Balestra e Antonino Consiglio

Elisa Balestra e Antonino Consiglio

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno presentato un’interpellanza rivolta al Sindaco e alla Giunta per chiedere chiarimenti su quanto avvenuto durante le celebrazioni del 25 Aprile.

Secondo quanto riportato dai due consiglieri, nel corso della cerimonia istituzionale odierna l’esposizione di bandiere non attinenti al cerimoniale avrebbe generato momenti di forte tensione, al punto da spingere le Associazioni d’Arma ad abbandonare la manifestazione. Consiglio e Balestra segnalano inoltre che, nel corso della stessa giornata, gli stessi collettivi avrebbero organizzato un pranzo sociale e un comizio politico all’interno del parco cittadino di villa Peppina.

Alla luce di questi episodi, i due esponenti di Fratelli d’Italia chiedono all’Amministrazione: se fosse a conoscenza delle iniziative svolte nel parco e se queste fossero state regolarmente autorizzate; se sia stata concessa l’occupazione di suolo pubblico per il convivio e per il comizio pomeridiano; se l’Amministrazione ritenga che tali episodi abbiano compromesso il decoro e il valore istituzionale della ricorrenza del 25 Aprile e quali misure intenda adottare in futuro per evitare situazioni analoghe.

L’interpellanza sarà discussa nella prossima seduta utile del Consiglio comunale.

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