Elezioni amministrative 2026, Bordighera Domani: "E’ l’ascolto dei cittadini la priorità" (Foto)

E’ l’ascolto dei cittadini la priorità di Bordighera Domani, lista civica che correrà alle prossime elezioni amministrative della città delle palme.

Il gruppo da domenica mattina ha iniziato a proporre 'Un caffè con voi', incontri alla mattina dalle 8 alle 9.30 per confrontarsi con la cittadinanza. "Mercoledì 11 febbraio si è svolto il terzo incontro, questa volta a Bordighera Alta, con una partecipazione numerosa e attenta. Un momento di dialogo autentico che ha confermato quanto i cittadini abbiano voglia di essere ascoltati e coinvolti nelle scelte che riguardano il futuro della città" - fa sapere Bordighera Domani.

In queste settimane, infatti, i rappresentanti della lista stanno organizzando una serie di incontri pubblici sul territorio. "Occasioni preziose non solo per presentarsi alla città ma, soprattutto, per conoscere da vicino le esigenze, le criticità e le aspettative dei bordigotti. Dai primi confronti è emerso con chiarezza che i cittadini chiedono maggiore attenzione, più dialogo e una presenza costante dell’amministrazione sul territorio" - sottolinea Bordighera Domani - "Tra le problematiche più sentite sono state evidenziate la scarsa igiene pubblica e la mancanza di comunicazione con la precedente amministrazione. In molti hanno espresso il disagio di essersi sentiti esclusi dalle scelte che riguardano la città e hanno lamentato l’assenza di un confronto diretto, sottolineando come l’ex sindaco fosse percepito come poco presente e, in diversi casi, non rispondesse nemmeno alle lettere inviate in Comune".

Per Bordighera Domani il dialogo non è un elemento accessorio ma il fondamento stesso del buon governo. "Amministrare una città significa essere presenti, disponibili e pronti ad ascoltare" - fanno sapere dal gruppo - "Significa creare un rapporto di fiducia continuo con la comunità, basato su trasparenza e partecipazione. E questo deve essere mantenuto anche dopo la campagna elettorale. Proprio in quest’ottica nasce una delle proposte che sta riscuotendo maggiore entusiasmo: la costituzione di 'gruppi di lavoro' tematici aperti al contributo dei cittadini. L’obiettivo è coinvolgere attivamente competenze, esperienze e sensibilità diverse per affrontare insieme le sfide della città. L’idea ha già raccolto numerose adesioni: tante persone si sono messe a disposizione, pronte a dare il proprio contributo concreto per migliorare Bordighera".

Un altro principio cardine della lista è il valore della squadra. "Per Bordighera Domani non conta il singolo ma il gruppo" - dichiarano - "Il percorso che si sta costruendo è condiviso e partecipato e sarà la squadra stessa a individuare chi la rappresenterà come candidato sindaco. Una scelta che riflette una visione chiara: la leadership nasce dal confronto e dalla fiducia reciproca, non dall’imposizione. Bordighera Domani si propone così come un progetto civico fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sul lavoro di squadra, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un ruolo centrale nella vita amministrativa della città, perché solo coinvolgendo le persone e facendole sentire parte attiva del proprio territorio si può davvero costruire il futuro di Bordighera".