E' una donna il candidato sindaco della lista civica “Bordighera Domani”: Marzia Baldassarre (Foto e video)

E' una donna il candidato sindaco della lista civica “Bordighera Domani”. Si tratta dell'avvocato Marzia Baldassarre.

Ex assessore nella precedente amministrazione, per il gruppo di Bordighera Domani si tratta di una "figura di riferimento capace di unire competenze, sensibilità civica e visione strategica per guidare la città in una fase decisiva. La sua candidatura nasce da un percorso condiviso che ha visto convergere amministratori, professionisti e cittadini attivi, oggi uniti attorno a un progetto credibile e concreto. Una scelta che punta su una leadership solida e riconosciuta, in grado di interpretare le esigenze della comunità e trasformarle in azioni efficaci".

Avvocato, professionista stimata e conoscitrice del territorio, Baldassarre sostiene un’idea di amministrazione pragmatica e orientata ai risultati. "Bordighera si trova davanti a un bivio decisivo e serve una squadra ampia, autorevole, capace di costruire una proposta inclusiva" - dichiara Marzia Baldassarre - "Partiamo da un dato certo: solo unendo tutte le forze possiamo dare alla città la svolta che merita".

Il suo approccio è chiaro: partire dalle urgenze, con un piano immediato per i primi 100 giorni che intervenga su manutenzione, decoro urbano, igiene e cura del verde pubblico, per restituire qualità e dignità agli spazi cittadini ma lo sguardo è rivolto anche al futuro. "Innovazione dei servizi, inclusione sociale e una visione strutturata dello sviluppo urbano sono i pilastri di un programma che punta a migliorare concretamente la qualità della vita. Non basta gestire l’ordinario, bisogna avere il coraggio di progettare il domani" – sottolinea Baldassarre. Tra i temi centrali vi sono anche quello della sanità, della tutela e dell’ospedale, considerato un presidio essenziale per la comunità. "Ascolto e presenza sono il nostro metodo perché le priorità nascono dal confronto diretto con i cittadini" – aggiunge Baldassarre.

Accanto a lei, una squadra eterogenea per esperienze e professionalità, unita dalla volontà di costruire una proposta seria e condivisa. "I candidati Barbara Bonavia, Walter Scaringella (Waldo), Federico Bertaina, Marco Zagni, Massimiliano Bassi, Fulvio Debenedetti, Giuseppe Trucchi, Gianluca Gazzano, Alessandro Albanese, Sandra Silvestri in Piantoni, Carmelo Pullino, Margherita Mariella, Massimiliano Di Vito e Annastella Merlo rappresentano un equilibrio tra esperienza amministrativa e nuove energie" - mette in evidenzia Baldassarre - "La presentazione ufficiale, avvenuta oggi presso il point di via Vittorio Emanuele 197, segna il proseguimento di una campagna fondata su partecipazione e ascolto. Il point non sarà solo un quartier generale ma uno spazio aperto e permanente di dialogo con la cittadinanza".

"Stiamo costruendo il programma insieme ai cittadini basato sulla partecipazione attraverso un confronto continuo, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana" - spiegano dal gruppo – "Una presenza costante sul territorio accompagnerà, infatti, tutta la campagna con l’obiettivo di raccogliere proposte, esigenze e idee. Con Marzia Baldassarre, 'Bordighera Domani' si presenta come una proposta forte, unitaria e credibile che chiama all’unità cittadini e amministratori per dare a Bordighera le opportunità che merita: un progetto che guarda a ciò che deve essere rapidamente ma anche con determinazione al futuro della città".

"Uno dei punti del nostro programma volge l'attenzione verso gli anziani" - sottolinea Massimiliano Bassi - "Ci sono tante famiglie di anziani a Bordighera e a volte, purtroppo, sono state dimenticate. Sicuramente saremo molto più attenti alle loro esigenze per quello che riguarda la loro assistenza. Un altro punto importante sarà la redazione del Puc. Tra di noi abbiamo degli esperti sia del verde, sia dell'architettura sia persone che conoscono la storia della nostra città. Vogliamo cercare di mandare un messaggio dove staremo molto attenti, saremo presenti, cercheremo di mantenere e tenere Bordighera come era alla fine dell'800 quando gli inglesi pianificarono e costruirono con tanto verde, tanta attenzione agli sviluppi strutturali della nostra città, dotandola di servizi essenziali, cercare di non mettere cemento e recuperare tutto ciò che c'è dando una particolare attenzione alle strutture alberghiere che Bordighera in questo momento, purtroppo, è deficitaria. Abbiamo già sviluppato qualche progetto. Saremo a disposizione dei cittadini e organizzeremo degli incontri su questi argomenti importanti. Il gruppo è eterogeneo, cerchiamo di portare le nostre esperienze, le abbiamo messe tutte a disposizione per far crescere questo gruppo, abbiamo veramente delle eccellenze al nostro interno e ognuno di noi cercherà di portare sicuramente il meglio che i cittadini ci stanno chiedendo. Noi vogliamo ascoltare ed essere attenti alle esigenze dei nostri cittadini e dei turisti. Se i cittadini vivono bene riescono ad accogliere i turisti con il sorriso. Sono felice che Marzia sia la nostra candidata".

"Vorrei evidenziare due concetti" - interviene Giuseppe Trucchi - "Il primo è che per quanto ci sia una varietà di anime all'interno della nostra lista c'è un criterio fondamentale che ci tiene uniti che è il programma, che è pronto, su cui abbiamo lavorato. Questo mese è stato dedicato per molte ore alla stesura del programma. Noi dobbiamo decidere al destino di Bordighera e su questo siamo tutti compatti e decisi. Per esempio, ci ha trovato tutti uniti il punto sulla scuola di via Napoli, che è bruciata. Dopo cinque minuti che eravamo seduti tutti al tavolo eravamo d'accordo che va immediatamente iniziata la ricostruzione totale della scuola di via Napoli. Vi sono tanti punti che vanno dal commercio, alla sanità e alle problematiche sociali. Il secondo è che noi siamo pronti il giorno dopo la vittoria a prendere in mano il Comune, grazie anche al nome del candidato sindaco, che ha un'esperienza amministrativa già certificata e pure una competenza professionale specifica, e alla squadra. Non ci saranno vuoti di concerno. Noi siamo pronti subito a governare".

"E' una squadra di persone forti, capaci e preparate. Conosciamo a mena dito i problemi, i difetti e i pregi di Bordighera. Sui pregi lavoreremo subito per migliorarli e sui difetti sappiamo dove intervenire" - aggiunge Fulvio Debenedetti - "Saremo pronti il primo mese a prendere in mano la città, senza vuoti di memoria e perdita di tempo. Subito interverremo sulla manutenzione e sulla pulizia della città. Sono cose semplici che, però, i cittadini vivono quotidianamente e di riflesso lo vedono anche i turisti. Avremo un occhio particolare specialmente per le frazioni e le periferie che negli anni sono state abbandonate. Siamo pronti, siamo contenti che Marzia sia il nostro candidato sindaco".