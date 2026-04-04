Psr, assessore Alessandro Piana: “Inaugurati interventi di riqualificazione del territorio e nuovi servizi a Vobbia”

Questo pomeriggio l’assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, si è recato nel comune di Vobbia (Ge) per inaugurare diversi interventi di riqualificazione del territorio e il potenziamento dei servizi alla comunità.



“Con un investimento complessivo di 74.200 euro di fondi del PSR è stato possibile portare a termine opere significative sotto il profilo turistico, infrastrutturale e sociale come la ristrutturazione dei nuovi locali di smart working intitolati alla memoria di Claudio Pagano, storico dipendente comunale, figura di riferimento per la comunità - dice Piana -. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come le risorse del Programma di Sviluppo Rurale possano tradursi in opportunità reali per i territori. Siamo intervenuti sulla rete sentieristica e, allo stesso tempo, abbiamo investito in servizi innovativi come gli spazi per il lavoro da remoto con l’obiettivo di rendere questo borgo sempre più attrattivo”.



Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato: l’adeguamento e il ripristino di tre tratti di sentiero non ancora inseriti nella rete escursionistica ligure, con la realizzazione di aree di sosta attrezzate per biker, dotate di ricarica per e-bike, stazioni di riparazione e rastrelliere; il recupero della pista di accesso alla frazione di Costa Clavarezza, precedentemente danneggiata da una frana e solo parzialmente percorribile e la creazione di uno spazio dedicato al lavoro e allo studio da remoto nei locali dell’ex scuola del capoluogo.



“L’intervento si inserisce in una visione organica di valorizzazione del territorio, mettendo in rete i percorsi già esistenti, i siti di interesse naturalistico e paesaggistico e itinerari di rilievo come la Via del Sale e l’Alta Via dei Monti Liguri - sottolinea l’assessore Piana - oltre alle infrastrutture già previste dal Piano del Parco dell’Antola, come il parcheggio e l’illuminazione del Castello della Pietra. Credo che per un piccolo comune come Vobbia, di cui ringrazio il sindaco Simone Franceschi, questo intervento rappresenti un passo fondamentale per migliorare l’accessibilità, potenziare l’offerta turistica e introdurre servizi innovativi, ma anche contrastare lo spopolamento nelle nostre aree interne”.



“Voglio ringraziare l’assessore Alessandro Piana e Regione Liguria per la presenza oggi qui, in un momento così importante per la nostra comunità - dice il sindaco di Vobbia Simone Franceschi -. Non si tratta solo di un’occasione per presentare il risultato di un lavoro sinergico, che dà concreta attuazione alla programmazione regionale per il territorio, ma anche di un momento che ci consente di restituire alla collettività uno spazio recuperato e riqualificato. Uno spazio che oggi dedichiamo a una persona che si è sempre impegnata per la tutela della propria comunità e delle nostre aree interne, realtà che devono essere sì salvaguardate e protette, ma anche valorizzate.”

