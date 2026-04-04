Expo Valle San Lorenzo 2026, assessori Scajola e Lombardi all’apertura della terza edizione (Foto)

Gli assessori regionali alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola e al Turismo Luca Lombardi hanno partecipato oggi a San Lorenzo al Mare all’apertura di Expo Valle San Lorenzo 2026, 8 Borghi in festa, manifestazione giunta alla terza edizione e in programma dal 4 al 6 aprile.

Tre giornate dedicate a natura, gusto e tradizioni locali, con protagonisti i borghi della valle: San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Torre Paponi, Lingueglietta e Boscomare, uniti in un progetto condiviso che vede San Lorenzo al Mare, Comune capofila.



“Expo Valle San Lorenzo è una manifestazione che racconta al meglio la forza della collaborazione tra borghi - dichiara l’assessore alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola -. Otto realtà mettono insieme identità, tradizioni, prodotti tipici e bellezze paesaggistiche, offrendo un’occasione concreta di promozione e sviluppo. Regione Liguria sostiene con convinzione iniziative come questa, che valorizzano l’entroterra e rafforzano il legame con la costa, creando attrattività turistica e nuove opportunità economiche. In questo contesto San Lorenzo al Mare rappresenta anche un esempio di investimenti in rigenerazione urbana, a partire dalla riqualificazione di piazza delle Feste e dagli interventi di arredo urbano e verde pubblico lungo la ciclabile. Più in generale, nell’imperiese la rigenerazione urbana sta dando risultati molto importanti soprattutto nei piccoli borghi. Dal 2021 ad oggi sono stati finanziati 76 interventi per oltre 21 milioni di euro, a conferma di una strategia concreta di valorizzazione del territorio”.



“L'Expo Valle San Lorenzo, giunta alla terza edizione, è sempre più bella e seguita a dimostrazione di come i cinque Comuni e otto Borghi interessati lavorino ottimamente in sinergia - commenta l’assessore al Turismo Luca Lombardi -. La notevole partecipazione di pubblico che si registra oggi premia la scelta degli organizzatori di anticipare questa manifestazione nel periodo pasquale: i tanti visitatori, di cui molti turisti, potranno apprezzare quindi tutto il ricco programma di eventi previsti dal calendario tra cui la gara per la miglior torta verde di Valle San Lorenzo. Si tratta di uno dei piatti liguri che amo di più e sono pertanto contento di dover scegliere quale membro della giuria la più aderente alla tradizione”.



L’evento propone stand aperti dalle 9 alle 20, degustazioni guidate, mercato dei produttori locali, tour della valle, mostre e laboratori, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nelle eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali dell’entroterra e della costa.