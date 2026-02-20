Elezioni amministrative 2026, svelati i candidati ufficiali della lista civica Bordighera Domani (Foto e video)

Sono Barbara Bonavia, Federico Bertaina, Marco Zagni, Massimiliano Bassi, Fulvio Debenedetti, Giuseppe Trucchi, Marzia Baldassarre, Gianluca Gazzano, Alessandro Albanese, Sandra Silvestri, Margherita Mariella e Massimiliano Di Vito i candidati ufficiali della lista civica Bordighera Domani che si presenterà alle prossime elezioni amministrative. I nomi si evincono da un video diffuso sui canali social del gruppo, che segna di fatto l’avvio della campagna elettorale con la presentazione della prima squadra di candidati alla carica di consigliere comunale.

Una prima rosa di candidati che rappresenta l’inizio di un percorso destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane, nel solco del percorso tracciato fino ad ora: ascolto e conoscenza dei cittadini e delle loro esigenze. "Volti e professionalità diverse, accomunate dalla volontà di mettersi in gioco per costruire una proposta concreta per la città” - spiegano dalla lista.

Contestualmente è stata annunciata l’apertura del point elettorale di Bordighera Domani, che verrà inaugurato il 21 febbraio alle 16 in via Vittorio Emanuele 197. "Non un semplice quartier generale, ma, nelle intenzioni del gruppo, un luogo stabile di incontro e confronto con la cittadinanza. Uno spazio aperto e riconoscibile, dove informarsi e contribuire alla costruzione del programma”, sottolineano i promotori, che invitano cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare attivamente portando idee, proposte e osservazioni.

"L’apertura del point non sostituirà però il lavoro sul territorio" - precisano dalla lista. I candidati continueranno, infatti, a muoversi nei quartieri e nelle diverse zone della città per incontrare direttamente i residenti, presentarsi e raccogliere istanze. La strategia è chiara: "affiancare a un presidio fisico un’attività capillare di ascolto, con l’obiettivo di costruire un programma 'dal basso' e rafforzare il dialogo con chi vive Bordighera ogni giorno".