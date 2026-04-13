Bordighera città giardino, Baldassarre: "Il verde come investimento strategico, non più un costo"

"Bordighera è, per vocazione e storia, una vera città giardino. Il verde non è un elemento accessorio ma parte integrante della nostra identità urbana e della nostra attrattività" - dice Marzia Baldassarre, candidata a sindaco della lista civica “Bordighera Domani”, spiegando i progetti della sua squadra in materia di verde pubblico.

Una visione nuova e strutturata del verde, pensato non più come costo ma come leva strategica per lo sviluppo cittadino. "Un tema particolarmente sentito in una realtà come Bordighera, conosciuta come 'Città delle Palme' e storicamente apprezzata per la qualità e la ricchezza dei suoi spazi verdi. Un patrimonio importante che oggi non è valorizzato come dovrebbe" - afferma la candidata sindaco di Bordighera - "Troppo spesso si interviene senza una visione complessiva, con azioni frammentate ed emergenziali, questo porta a spendere di più, ottenendo però risultati inferiori alle reali potenzialità del territorio. Da qui nasce la proposta di un cambio di paradigma: introdurre una pianificazione botanica strategica, capace di coniugare estetica, sostenibilità e contenimento dei costi. Un approccio che prevede l’utilizzo di specie resistenti al clima mediterraneo, la progettazione organica delle aiuole e degli spazi verdi e un incremento mirato delle piantumazioni, con particolare attenzione a palme ed essenze longeve e identitarie".

"Accanto alla visione politica, emerge anche il contributo tecnico di Walter Scaringella, detto Waldo, candidato consigliere comunale e consulente del verde di professione" - afferma - "Il verde mal progettato è costoso e inefficace. Se invece viene pianificato con criteri botanici adeguati al territorio, diventa uno strumento che riduce i costi di gestione e migliora la qualità urbana. Il programma punta anche sulla tutela e valorizzazione del patrimonio esistente: dalle palme storiche alle specie rare, fino ai giardini che hanno contribuito a costruire l’identità paesaggistica della città. Un’eredità che, secondo la lista civica, deve essere preservata ma anche rilanciata".

In questa prospettiva, il verde assume anche una dimensione turistica. "Può diventare un elemento distintivo della nostra offerta" – evidenzia Baldassarre –. "Vogliamo posizionare Bordighera come punto di riferimento per il turismo botanico sulla Riviera. Tra le proposte, vi è la realizzazione di percorsi tematici accessibili, la valorizzazione dei giardini storici come luoghi culturali e la promozione di eventi legati alle fioriture stagionali".

"Un altro aspetto fondamentale è il ricorso alle specie autoctone, tipiche della macchia mediterranea di cui Bordighera fa parte" – aggiunge Walter Scaringella, detto Waldo – "Piante come il lentisco, il mirto, il corbezzolo, il rosmarino e la lavanda non sono solo elementi identitari del paesaggio ma rappresentano una scelta ecologica e strategica. Sono naturalmente adattate al clima, richiedono meno acqua e manutenzione, e favoriscono la biodiversità locale, offrendo nutrimento e habitat per insetti impollinatori e fauna. Utilizzare queste essenze significa lavorare in armonia con l’ambiente, riducendo i costi e rafforzando al tempo stesso l’equilibrio dell’ecosistema urbano".

L’obiettivo è chiaro: trasformare la gestione del verde da semplice voce di spesa a investimento identitario e produttivo. "Il verde, se progettato con metodo, lavora anche quando nessuno ci pensa" – conclude Scaringella – "Migliora l’aria, mitiga il caldo, aumenta il valore degli spazi. Non è un costo ma un investimento che genera benefici concreti nel tempo".

E proprio in questa direzione si inserisce anche un messaggio politico preciso: "la necessità di competenze specifiche all’interno dell’amministrazione. Perché, in una città giardino come Bordighera, la cura del verde non può essere improvvisata, ma deve diventare parte integrante di una visione consapevole e qualificata del futuro urbano" - sottolinea la lista Bordighera Domani.