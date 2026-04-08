Progetto 'Bordighera Giovani': ascolto, spazi e opportunità per costruire il futuro con le nuove generazioni

Un percorso di ascolto e partecipazione, con l’obiettivo di raccogliere idee, bisogni e proposte direttamente dai ragazzi, per trasformarle in impegni politici chiari e responsabili, spazi all’aperto per gli adolescenti e dialogo continuo e concreto con i ragazzi. «Non sono promesse calate dall’alto, ma un progetto costruito insieme per capire meglio come i giovani vivono Bordighera, cosa funziona e cosa invece manca, quali servizi e opportunità trovano in altre città se sentono il bisogno di essere maggiormente ascoltati e rappresentati quali idee ritengono utili per rendere la città più viva e attrattiva».

A questo proposito verrà istituito un evento annuale dedicato ai giovani che prevede un concorso di idee, così come la creazione si spazi all’aperto (come il giardino davanti a palazzo del parco) per momenti di aggregazione e socializzazione. Uno spazio per i giovani nel quale potranno avere la possibilità di incontrarsi e stare insieme. Per Marzia Baldassarre, candidato sindaco di “Bordighera Domani” «i giovani sono una risorsa fondamentale per il futuro della città e con loro costruiremo un ponte aperto per condividere idee e progetti». E proprio il candidato sindaco spiega che tra i primi passi che l’Amministrazione intende attuare è raccogliere proposte e idee per favorire una partecipazione autentica durante i prossimi cinque anni di mandato elettorale.

Spazio anche ad una riflessione più ampia di condivisione autentica con gli adolescenti per cerca di frenare “la fuga fuori regione” di molti ragazzi che scelgono di proseguire gli studi fuori sede, non solo a Imperia e Genova, ma anche Torino Milano. «Le difficoltà e le aspettative di chi studia devono essere oggetto di approfondimento e soprattutto di una ricerca di soluzioni concrete – afferma Marzia Baldassarre - L’obiettivo è comprendere: quali servizi potrebbero essere utili per chi studia fuori sede come rafforzare il rapporto tra giovani universitari e Bordighera cosa potrebbe favorire il ritorno o il mantenimento del legame con la città Perché Bordighera deve restare casa, anche quando si è lontani».

Ovviamente al centro della programmazione di “Bordighera Domani” riteniamo fondamentale impegnarci per trovare percorso scolastico, scelgono di entrare direttamente nel mondo del lavoro. La nostra lista propone di favorire momenti di orientamento e confronto attraverso il coinvolgimento di: associazioni di categoria imprese locali attività commerciali professionisti del territorio. L’obiettivo è creare occasioni di incontro e informazione, aiutando i giovani a orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte future. Non promesse irrealistiche, ma strumenti concreti di conoscenza.

Il progetto Bordighera Giovani traccia una rotta chiara per il sostegno delle nuove generazioni, unendo merito accademico e sbocchi professionali. Al centro dell'iniziativa scolastica spicca la Borsa di Studio "Irene Brin", destinata agli studenti più meritevoli per coprire interamente la retta del primo anno universitario. Ma lo sguardo di “Bordighera Domani” si spinge oltre le aule: grande attenzione è riservata all’orientamento lavorativo, con tavoli di confronto che coinvolgeranno direttamente imprese locali, professionisti e associazioni di categoria per facilitare l’ingresso dei ragazzi nel mercato del lavoro.

Il culmine del percorso sarà un grande evento finale dedicato alla socialità e alla partecipazione. Durante l’evento, verranno presentate le tre migliori idee selezionate durante l'anno. Sarà un momento di restituzione pubblica dove il talento locale diventerà protagonista, trasformando Bordighera in un polo di aggregazione capace di valorizzare le competenze e la creatività dei suoi cittadini più giovani.