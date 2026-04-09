ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 09 aprile 2026, 18:47

Elezioni amministrative 2026, Bordighera Domani presenta i candidati consiglieri

"Sarà un momento di presentazione della squadra e di condivisione del progetto per la città", dice il candidato sindaco Marzia Baldassarre

Elezioni amministrative 2026, Bordighera Domani presenta i candidati consiglieri

Bordighera Domani si presenta ufficialmente alla città. Il 12 aprile, alle 17, presso il ristorante Romolo Amarea sul Lungomare Argentina la lista civica a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre illustrerà i candidati consiglieri e condividerà il progetto per la città delle palme.

"Sarà un momento di presentazione della squadra e di condivisione del progetto per la città, aperto al pubblico e alla partecipazione dei cittadini" - fa sapere il candidato sindaco Marzia Baldassarre.

L’incontro, a ingresso libero, è aperto alla cittadinanza. "E' il momento di conoscersi, confrontarsi e lavorare insieme con spirito di unità. La città ha bisogno di collaborazione, competenze e voglia di fare, sostenute da idee chiare e condivise" - dice Baldassarre - "Vi aspettiamo per parlare del futuro della città".

 

Elisa Colli

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