RC Auto, crollano i premi a Imperia: -5,8% in sei mesi, è la miglior performance della Liguria

Buone notizie per gli automobilisti della provincia di Imperia: secondo i dati diffusi dall’Osservatorio RC Auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un’auto sono scesi del 5,8% rispetto a sei mesi fa, attestandosi a 550,58 euro. Si tratta del calo più significativo registrato in tutta la Liguria.

Il dato imperiese si inserisce in un contesto regionale più ampio, dove la riduzione media dei premi è stata pari all’1%. In particolare, oltre a Imperia, anche la provincia di Savona ha visto una diminuzione rilevante (-4,9%), mentre Genova rappresenta l’unica eccezione con un leggero aumento, che la conferma come l’area più costosa della regione per quanto riguarda l’RC auto, con un premio medio di 681,92 euro.

A livello regionale, i premi medi rilevati ad aprile 2025 sono i seguenti: Genova 681,92 euro, La Spezia 635,92 euro, Imperia 550,58 euro, Savona 499,03 euro. Il valore medio ligure è di 635,80 euro, superiore rispetto alla media nazionale, che si attesta a 628,79 euro.

Il trend positivo per la provincia di Imperia rappresenta un segnale importante per le famiglie e i lavoratori, specie in un periodo di costante aumento del costo della vita. Se il divario con le altre province liguri si mantiene o si accentua nei prossimi mesi, Imperia potrebbe diventare un modello di riferimento per l’efficienza nella gestione dei rischi assicurativi nel settore auto.