Bordighera, lavori sulla condotta Roya: possibili fenomeni di torbidità dell’acqua domani e venerdì a Ospedaletti, Sanremo e Taggia

Proseguiranno oggi e domani gli interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica del Roya I DN 800 mm, con possibili ripercussioni sulla qualità visiva dell’acqua distribuita nei comuni di Ospedaletti, Sanremo e Taggia.

L’operazione, prevista in località Arziglia nel Comune di Bordighera, riguarda la riparazione di una perdita ed è considerata propedeutica alle fasi conclusive del progetto PNRR “Roya 2”. Durante l’intervento potrebbero essere necessarie alcune manovre sulla rete idrica che, come spiegato nel comunicato, potrebbero causare “fenomeni di opalescenza dell’acqua distribuita” nelle utenze interessate. Il fenomeno potrebbe verificarsi a partire dalle 10 fino al termine dei lavori, previsto indicativamente entro le 18 di entrambe le giornate.

Nel comunicato viene precisato che “l’intervento potrebbe comportare l’esecuzione di manovre sulla rete idrica” con conseguenze temporanee sull’aspetto dell’acqua, pur senza indicazioni di criticità sotto il profilo sanitario. I tecnici impegnati nelle operazioni hanno infine espresso “scuse per gli eventuali disagi”, ringraziando cittadini e utenti per “la comprensione e la collaborazione”.