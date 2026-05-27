Green Tour racconta la provincia di Imperia su La7: viaggio tra olio EVO, artigiani e Arti-Turismo nella Riviera dei Fiori

La Riviera dei Fiori si prepara a entrare nelle case degli italiani grazie a “Green Tour”, il programma di La7 condotto da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli, in onda domenica 31 maggio alle ore 12:20. Una puntata speciale interamente dedicata a Imperia e al Ponente ligure, realizzata anche grazie all’impegno di CNA Imperia, che ha colto l’occasione per raccontare il territorio attraverso le sue imprese, i suoi artigiani e le sue eccellenze produttive.

Non soltanto promozione turistica, ma un vero progetto di valorizzazione fondato sul concetto di “Arti-Turismo”, un nuovo modo di vivere il viaggio che porta il visitatore a entrare nei luoghi del saper fare, incontrare le persone e scoprire le storie e le tradizioni che rendono unico il territorio.I mperia sarà il cuore narrativo della puntata: una città sospesa tra mare e montagna, capace di racchiudere in pochi chilometri cultura, tradizioni marinare, artigianato artistico ed eccellenze agroalimentari. Le telecamere di “Green Tour” attraverseranno il porto di Oneglia, i carruggi di Porto Maurizio, il Parasio, Villa Grock, gli uliveti terrazzati e i laboratori artigiani che custodiscono antichi mestieri trasformandoli in valore contemporaneo.

Grande spazio sarà dedicato alla cultura olivicola, simbolo identitario di Imperia e dell’intera Riviera dei Fiori. L’olio extravergine d’oliva verrà raccontato non solo come prodotto gastronomico d’eccellenza, ma come patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del territorio. Tra i protagonisti della puntata anche diverse imprese associate a CNA: dal Frantoio Sant’Agata di Oneglia alle celebri pipe artigianali di Mimmo Romeo a Taggia, fino alla lavanda coltivata da Simona Cotta nell’entroterra imperiese. Nel suggestivo scenario del Frantoio Sant’Agata, lo chef Enrico Marmo firmerà inoltre una creazione gastronomica speciale realizzata in diretta per il programma, pensata per esaltare il valore dell’olio EVO della Riviera dei Fiori attraverso sapori, profumi e semplicità.

“Per CNA Imperia questa trasmissione rappresenta molto più di una semplice vetrina televisiva — dichiara Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia —. È il riconoscimento di un lavoro quotidiano fatto di relazioni, conoscenza profonda del territorio e valorizzazione delle nostre imprese. Abbiamo voluto raccontare un territorio vero — prosegue Vazzano — fatto di mare ma anche di colline e montagne, di borghi, ulivi, cultura materiale e mani che lavorano e trasformano". Soddisfazione anche nelle parole del presidente CNA Imperia, Graziano Poretti: “Il valore più grande di questo progetto è aver messo al centro le imprese e le persone. Dietro ogni prodotto ci sono storie, competenze e passione.”

Per Fulvia Proia, presidente regionale CNA Turismo e Commercio, “l’Arti-Turismo rappresenta una grande opportunità per il Ponente ligure perché intercetta una nuova domanda internazionale legata a esperienze autentiche, sostenibili e profondamente connesse ai luoghi.” La puntata di “Green Tour” si presenta così come una importante occasione di promozione nazionale per Imperia e per tutta la Riviera dei Fiori, un territorio che continua a distinguersi per autenticità, qualità produttiva e bellezza paesaggistica.

L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio alle ore 12:20 su La7. La trasmissione, prodotta da TVCOM, sarà disponibile anche sull’app LA7 e sul portale ufficiale dell’emittente.