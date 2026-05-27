Sanremo, nuova sede della Polizia locale: al via la riorganizzazione del mercato in vista dell’apertura del cantiere

Inizia ad avvicinarsi la data di inizio lavori per la nuova sede della Polizia locale di Sanremo, che sorgerà nel secondo piano dello stabile che da via Martiri della Libertà si affaccia sulla piazza del mercato. Ne è testimonianza la delibera approvata oggi in giunta, che prevede una piccola riorganizzazione dei banchi del mercato bisettimanale, propedeutica per la predisposizione del cantiere.

A partire dal 15 giugno, dopo un’analisi tecnica e diversi confronti anche con le associazioni di categoria avviati dall’assessore alle attività produttive e mercati Silvana Ormea, una postazione sarà infatti trasferita da piazza Eroi Sanremesi all’area del mercato temporaneo in via Adolfo Rava, dove troverà spazio con lo spostamento di un banco nella stessa area, mentre altre due saranno traslate di pochi metri per recuperare ulteriore superfice disponibile. L’intervento per la nuova sede della Polizia locale prevede infatti la ristrutturazione del secondo piano dello stabile che da via Martiri della Libertà si affaccia sulla piazza del mercato.

Il progetto proviene dalla precedente Amministrazione Biancheri che, nel luglio del 2023, aveva provveduto all’acquisto della porzione dell’edificio e finanziato già il primo lotto di lavori. L’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Mager ha poi finanziato il secondo lotto, attraverso l’impiego dell’avanzo di amministrazione, su cui è in atto la fase di progettazione esecutiva. L’operazione, per un valore complessivo di 2.416.000 euro, è composta dall’acquisto dell’immobile per 916.000 euro, con 525.000 euro derivanti da oneri di urbanizzazione e 391.000 da un mutuo.

Lo spazio che ospiterà la sede della polizia locale ha una superficie di 815 mq, ai quali aggiungere altri 300 mq di terrazzo esterno. Sono previsti venti uffici, un’area ingresso con front office, sala operativa e sala riunioni, una cella di sicurezza, un locale per il fotosegnalamento, diversi magazzini e locali tecnici, tre spogliatoi con docce. L’edificio, visto anche il ruolo di Centrale Operativa di coordinamento in caso di emergenze, ha tutte le caratteristiche antisismiche necessarie. Il progetto presenta poi criteri di sostenibilità per ridurne l’impatto ambientale, attraverso l’utilizzo di materiali riciclati per diminuire il fabbisogno di materie prime.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta “Zanotto Marzo srl”.