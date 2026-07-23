Arma di Taggia, Confesercenti incontra il Comune: arrivano fondi regionali per la promozione e si lavora ai risarcimenti

Prosegue il confronto tra il Comune di Taggia e Confesercenti per affrontare la delicata situazione che sta interessando le imprese balneari di Arma di Taggia. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Conio ha incontrato una delegazione dell'associazione di categoria per fare il punto sulle criticità che stanno coinvolgendo il comparto turistico e commerciale. Al centro della riunione due temi ritenuti prioritari: il sostegno della Regione Liguria per rafforzare la promozione del territorio e l'individuazione di possibili strumenti di tutela per le attività economiche che hanno subito disagi. Un confronto definito costruttivo dalle parti, con l'obiettivo di individuare risposte concrete per le imprese e sostenere l'immagine della località in una fase particolarmente complessa.

Un primo risultato è già arrivato sul fronte della promozione turistica. A seguito della richiesta avanzata da Confesercenti, il Comune ha infatti ottenuto dall'assessorato regionale le prime risorse straordinarie destinate al territorio. I fondi sono già stati indirizzati verso una prima campagna di comunicazione e promozione sui principali canali social, con l'obiettivo di valorizzare Arma di Taggia e sostenere il comparto turistico e commerciale. L'iniziativa punta a rilanciare l'attrattività della località e a dare un segnale concreto agli operatori economici, chiamati a fare i conti con una situazione che ha inevitabilmente inciso sull'attività delle imprese balneari.

Sul fronte delle tutele economiche, dall'incontro è emersa anche un'importante prospettiva per le aziende coinvolte. I legali di Confesercenti sono infatti al lavoro per predisporre la documentazione necessaria a tutelare gli operatori economici, valutando le possibili azioni da intraprendere a sostegno delle imprese che hanno subito conseguenze dalla vicenda. L'associazione prosegue quindi il proprio impegno sia sul piano istituzionale sia su quello legale, mantenendo aperto il dialogo con l'amministrazione comunale per individuare le soluzioni più efficaci.

"L'obiettivo del nostro incontro era quello di proseguire nel solco del costruttivo dialogo con il Comune – soggetto offeso come le aziende in questa vicenda – mirato alla tutela delle aziende e alla salvaguardia dell'immagine della città. Abbiamo apprezzato la vicinanza del sindaco e della Giunta e la sincera disponibilità espressa, convinti che uniti si possa alzare la testa e guardare al futuro con la forza di sviluppare nuovi progetti", sottolinea Sergio Scibilia, presidente provinciale di Confesercenti. L'associazione conferma quindi la volontà di continuare a lavorare in sinergia con il Comune e con gli altri soggetti coinvolti per sostenere il tessuto economico locale e favorire il rilancio del territorio.