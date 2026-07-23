ANC Ventimiglia, quattro anni di crescita: raddoppiano i soci, nasce il Nucleo di Protezione Civile e il Coro

L'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione M.O.V.M. Carabiniere Antonio Fois di Ventimiglia chiude un quadriennio all'insegna della crescita e del consolidamento, presentando un bilancio ricco di risultati. A tracciare il percorso compiuto è il presidente Ernesto Fresca Fantoni, che ha voluto ripercorrere le principali tappe del mandato, sottolineando come l'associazione abbia saputo rafforzare la propria presenza sul territorio grazie all'impegno del Consiglio Direttivo e dei soci. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli iscritti, passati da 80 a 150, un risultato che, secondo il presidente, testimonia la fiducia conquistata e l'apprezzamento per le numerose attività promosse in questi anni.

Tra le prime iniziative realizzate dal nuovo Direttivo figura la costruzione di un cippo monumentale dedicato alla Medaglia d'Oro al Valor Militare Carabiniere Antonio Fois, pensato per mantenere viva la memoria del suo sacrificio e trasmetterne l'esempio alle nuove generazioni. Parallelamente è stata completamente riqualificata la sede sociale. Quello che era diventato nel tempo un deposito di mobili e materiali inutilizzati è stato trasformato in uno spazio ordinato e rappresentativo dell'associazione. Un intervento che ha richiesto anche cinque viaggi in discarica, resi possibili grazie alla collaborazione del socio Marco Marenco, che ha messo a disposizione il proprio pick-up.

Uno dei traguardi più importanti raggiunti nel corso del mandato è la nascita del Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri, l'unico attualmente operativo nella provincia di Imperia. Il gruppo è composto da 24 volontari che prestano gratuitamente il proprio servizio a favore della collettività. Sono già state sottoscritte convenzioni con i Comuni di Ventimiglia, Rocchetta Nervina e Pieve di Teco, oltre che con il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, mentre nei prossimi giorni dovrebbe aggiungersi anche il Comune di Olivetta San Michele, ampliando ulteriormente la rete di collaborazione istituzionale.

Nel corso dei quattro anni è stato inoltre realizzato il nuovo gagliardetto della Sezione, simbolo dell'identità associativa, destinato ad accompagnare l'ANC nelle manifestazioni e nelle cerimonie ufficiali. Grande soddisfazione anche per la nascita del "Coro ANC Ventimigliese", fortemente voluto dal segretario Brigadiere Capo Rino Aliquò. Il coro conta oggi 33 componenti e rappresenta una realtà particolarmente significativa, considerato che, secondo quanto riferito dall'associazione, i cori dell'ANC presenti in Italia sarebbero soltanto due. Lo stesso settore musicale e culturale ha inoltre promosso conferenze che hanno registrato un'ampia partecipazione di pubblico e ottenuto positivi riscontri anche da parte della stampa.

Non sono mancati, infine, i rapporti con le altre Associazioni d'Arma e l'avvio di una collaborazione con l'"Amicale des Carabiniers du Prince", il cui presidente è stato ospite della sezione ventimigliese. Nel suo messaggio conclusivo, Ernesto Fresca Fantoni ha rivolto un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio Direttivo, al segretario Rino Aliquò e a tutti i soci che hanno contribuito ai risultati raggiunti. "Con l'orgoglio per quanto abbiamo costruito insieme e con la determinazione di proseguire su questa strada, rinnovo a tutti la mia più profonda gratitudine e il mio più sincero ringraziamento", ha dichiarato il presidente, ribadendo la volontà di proseguire nel percorso di crescita dell'associazione attraverso nuove iniziative già in fase di realizzazione.