Sanremo, Orientamenti al Palafiori : oltre mille prenotazioni per scegliere il futuro. Scajola: "Opportunità per famiglie e ragazzi" (Foto e video)

Oltre mille persone già prenotate e un Palafiori pieno di entusiasmo. Si è aperta oggi a Sanremo l’edizione imperiese del Salone Orientamenti, l’iniziativa dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, chiamati a scegliere il proprio percorso scolastico.

A inaugurare l’evento l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola, insieme al sindaco di Sanremo Alessandro Mager e al consigliere provinciale Mario Conio, in un appuntamento che riporta al centro il tema dell’orientamento e della formazione.

“I mille partecipanti già prenotati testimoniano il grande successo di questa iniziativa - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Abbiamo fortemente voluto riportare questa opportunità sul territorio, i risultati ottenuti, anno dopo anno, stanno confermando la bontà della scelta. Studenti e famiglie possono confrontarsi direttamente con tutti gli istituti e gli enti di formazione della provincia, ottenendo una panoramica completa e concreta sul percorso successivo alle scuole medie. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo riusciamo a offrire gratuitamente iniziative di grande valore come questa, con l’obiettivo di accompagnare i nostri giovani verso una scelta sempre più consapevole. Ringrazio tutte le scuole, gli enti coinvolti e i partner istituzionali per la preziosa collaborazione”.

Un evento che si inserisce in una strategia più ampia della Regione Liguria, come ha sottolineato il vicepresidente e assessore alla Formazione Simona Ferro: “Continuiamo a perseguire l’obiettivo di dare agli studenti e alle studentesse liguri tutti gli strumenti utili per poter scegliere con consapevolezza il proprio futuro, in ambito scolastico e formativo ancor prima che lavorativo. L’evento di oggi, inoltre, dimostra ancora una volta come il Salone Orientamenti non sia una prerogativa del territorio genovese, dove si svolge tradizionalmente il grande evento di novembre. Al contrario, questo progetto interessa tutte le province liguri, cresce ed evolve garantendo ai giovani del territorio e alle loro famiglie sempre più opportunità di incontro e orientamento”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Alessandro Mager, che ha evidenziato la crescita dell’iniziativa: “Vedere oltre mille studenti riempire le sale di ‘Orientamenti’ è la dimostrazione di quanto quest’iniziativa sia cresciuta nel tempo, diventando oggi un appuntamento strategico, capace di mettere in rete scuole, centri di formazione ed enti pubblici offrendo ai giovani e alle loro famiglie strumenti per una scelta consapevole. I risultati raggiunti in quest’edizione segnano un nuovo traguardo per la manifestazione e attestano la crescente attenzione verso i temi della formazione, del lavoro e delle competenze del domani. Sanremo si conferma così il cuore pulsante di un dialogo aperto e inclusivo su orientamento e cittadinanza attiva e con piacere, insieme a Regione Liguria, contribuisce alla costruzione del domani delle nuove generazioni”.

A portare il punto di vista della Provincia è stato il consigliere Mario Conio, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa anche per chi amministra: “Bisognerebbe invitare tutti gli amministratori comunali e provinciali a partecipare ad Orientamenti, perché da questo clima si percepisce tanto entusiasmo, tanta energia e quanto sia importante il compito a cui siamo chiamati. Noi come provincia siamo chiamati ad un compito difficile, ossia di garantire l’edilizia scolastica alle scuole secondarie di livello, l’indirizzo intrapreso è quello corretto, ma è una sfida sempre aperta. Bello essere qui. Ribadisco il concetto: tutti questi ragazzi sono la benzina che si infiamma e accende la nostra comunità”.

Il Salone Orientamenti proseguirà anche nei prossimi mesi con il format estivo Orientamenti Summer, a conferma di un progetto che punta a dare continuità alle attività di orientamento e a mettere al centro i giovani, le loro aspirazioni e le opportunità formative del territorio.

Per quanto riguarda gli orari, anche nella giornata di domani l’ingresso mattutino, dalle 9 alle 13, sarà riservato alle classi accompagnate dai docenti, mentre l’apertura al pubblico è prevista dalle 14.30 alle 17.30. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione sul sito dedicato della Regione Liguria.

Una giornata che conferma, ancora una volta, come il tema dell’orientamento non sia solo una scelta individuale, ma un passaggio collettivo, che coinvolge istituzioni, scuole e territorio.