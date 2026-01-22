Il tabiese Marco Reghezza al 'Contropremio Carver' di Lucca con il saggio “De bello pucciniano” tra musica e psicoanalisi

Dopo il conseguimento del 60° premio in concorsi nazionali e internazionali come compositore, il musicista di Taggia Marco Reghezza debutta come scrittore partecipando per la prima volta a una prestigiosa competizione letteraria. Il suo libro “De bello pucciniano” (Ed. www.lulu.com) è stato infatti selezionato al Contropremio Carver di Lucca, promosso e gestito da Prospektiva rivista letteraria, che ogni anno premia le migliori pubblicazioni italiane.

Il volumetto è stato inserito dalla giuria tra le opere più interessanti della sezione saggistica e contiene anche contributi del prof. Jacopo Marchisio, arricchendo ulteriormente il valore critico del lavoro. Già apprezzato in passato da importanti interpreti del teatro lirico come Carlos Álvarez, Damian Del Castillo, Luciano Miotto e Israel Lozano, De bello pucciniano indaga le motivazioni inconsce che avrebbero portato Giacomo Puccini, nelle prime sei opere, a sacrificare le protagoniste femminili e, successivamente, da La fanciulla del West a Turandot, anche quelle maschili.

Numerosi anche i riconoscimenti istituzionali, tra cui quelli della Società Dante Alighieri di Anversa, di Cesare Guzzardella (Corriere.bit) e di Carlo Delfrati, fondatore della Società Italiana per l’Educazione Musicale. Il libro è stato presentato in contesti di rilievo come i Martedì letterari del Casinò di Sanremo, Radio Vaticana, il Festival del Libro di Imperia, università e conservatori. Pur affrontando temi complessi, il saggio utilizza un linguaggio chiaro e non specialistico, risultando accessibile a tutti gli amanti dell’arte e trasferibile, per analogia, anche ad altre discipline creative del periodo storico di Puccini.

Marco Reghezza insegna Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale “Bruno” di Albenga. La serata finale del Contropremio Carver è in programma a fine marzo a Lucca.