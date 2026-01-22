Sanremo celebra il Giorno della Memoria con due momenti di raccoglimento e testimonianza

Sanremo si prepara a commemorare il Giorno della Memoria con due iniziative istituzionali che, martedì 27 gennaio 2026, inviteranno la cittadinanza a riflettere sulle tragedie della deportazione e sull’importanza di preservare il ricordo.

Alle 10.30 è prevista la cerimonia presso il Monumento ai Caduti di Cefalonia e la lapide dedicata agli IMI, i Militari Sanremesi internati nei Lager nazisti, situati nei giardini di corso Mombello. Un momento solenne, durante il quale verrà reso omaggio a coloro che subirono la prigionia e la violenza dei campi di concentramento, ricordando il loro sacrificio e il valore della memoria storica.

La mattinata proseguirà alle 11.30 con la posa di nuove pietre d’inciampo in corso Garibaldi, all’altezza del civico 59, nei pressi del cancello nero dell’ex Hotel de Nice. Le pietre, parte del progetto internazionale ideato dall’artista Gunter Demnig, rappresentano un segno tangibile e permanente davanti ai luoghi in cui vissero le vittime delle persecuzioni, affinché i loro nomi continuino a essere pronunciati e riconosciuti.