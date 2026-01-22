Sanremo, un pomeriggio nel segno di Liszt con il pianista Nicola Iannielli in concerto a Palazzo Roverizio

Sanremo si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di grande fascino. Sabato 24 gennaio alle 17, nelle sale di Palazzo Roverizio, il pianista Nicola Iannielli, originario di Potenza e già apprezzato per la sua sensibilità interpretativa, proporrà un concerto interamente dedicato alle musiche di Franz Liszt, figura tra le più carismatiche e rivoluzionarie del romanticismo europeo.

Il recital offrirà al pubblico un viaggio attraverso alcune delle pagine più intense e virtuosistiche del repertorio lisztiano, mettendo in risalto tanto la potenza espressiva quanto la profonda spiritualità che caratterizzano la produzione del compositore ungherese. Iannielli, noto per un approccio che unisce rigore tecnico e forte coinvolgimento emotivo, promette un’interpretazione capace di coinvolgere sia gli appassionati di musica classica sia chi desidera avvicinarsi a questo straordinario patrimonio musicale.

L’evento rappresenta un’importante occasione culturale per la città di Sanremo, confermando il valore della musica dal vivo come spazio di incontro, ascolto e valorizzazione della tradizione europea.