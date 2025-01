Sanremo: in arrivo al Commissariato il nuovo primo Dirigente, è Andrea Migliasso che è anche al vertice a Ventimiglia

Sarà Andrea Migliasso il nuovo primo dirigente del Commissariato di Sanremo. Da tempo nella città dei fiori era atteso un nuovo responsabile, ruolo al momento ricoperto da Adriana Di Biase. L’ultimo dirigente del commissariato matuziano è stato Saverio Aricò, ora Vicario del Questore a Cuneo. Andrea Migliasso ha assunto la dirigenza di Ventimiglia ed ora si occuperà anche di Sanremo. Nei giorni scorsi sul tema era tornato anche il sindacato Siap che, nel corso dell’incontro con il Questore Andrea Lo Iacono, aveva nuovamente ribadito la richiesta del nuovo dirigente, oltre a più forze in tutta la provincia. Il nuovo dirigente di Sanremo si occuperà inizialmente di entrambi i commissariati, anche se rimane da capire se successivamente ne sarà scelto un altro per Sanremo oppure per Ventimiglia.

Originario di Torino, Migliasso ha conseguito nel 1996 la laurea in Economia e Commercio, nel 2000 in Scienze Politiche, entrambe presso l’Università di Torino, e nel 2006 in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università di Catania. Nel 1996 ha svolto il servizio di leva come Agente Ausiliario della Polizia di Stato e nel 2003 ha frequentato il 94° corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato.

Nel 2008 ha frequentato il corso di Ordine Pubblico presso il Centro di Formazione di Nettuno e nel 2014 il corso di Sistema di Indagine presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia. Nel corso degli anni ha prestato sevizio alle questure di Torino, Cuneo, Asti e Milano. In questa sede, l’ultima prima del suo arrivo a Ventimiglia, ha diretto alcuni commissariati, tra i quali il centralissimo Commissariato Sezionale Sempione.