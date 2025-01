Sanremo: passeggiata Salvo d'Acquisto chiusa per lavori, i genitori chiedono la riapertura per portare i figli a scuola

Levata di scudi per molti genitori che, ogni mattina, portano i loro figli nelle scuole di Sanremo e, in particolare al Liceo Cassini ed alla ‘Giovanni Pascoli’ di corso Cavallotti.

Da circa 15 giorni, infatti, la passeggiata salvo D’Acquisto è chiusa anche dalle 7 alle 9 del mattino e, oltre a gravi ripercussioni sul traffico in generale impedisce ai genitori che devono portare i figli a scuola, di poterli far scendere in sicurezza e senza bloccare la viabilità.

La chiusura è dettata dai lavori che devono essere svolti da Rivieracqua e che si ripeteranno a breve anche in corso Trento Trieste, di fronte agli stabilimenti balneari. I genitori hanno inviato una richiesta al Comune, per riaprire la passeggiata al mattino, in modo da poter essere sfruttata dalle auto e decongestionare il traffico di corso Cavallotti.

“E’ l’unica alternativa a questo disastrato e caotico traffico di Sanremo – ci hanno scritto i genitori – ed è importante anche per poter far scendere i ragazzi in sicurezza, che poi possono recarsi a piedi negli edifici scolastici”. Si tratta di un problema molto sentito e che vede moltissimi genitori ed alunni coinvolti.