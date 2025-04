Rissa tra stranieri a Ventimiglia, rintracciato ed espulso l’autore

Rissa tra stranieri a Ventimiglia. E' avvenuta lo scorso 5 aprile tra cittadini di due diverse etnie. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di identificare e rintracciare immediatamente l’autore, un nigeriano di 36 anni. Essendo in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, lo straniero è stato, nella giornata di ieri, espulso dal Prefetto con provvedimento di accompagnamento nel CPR.

Prosegue con la massima attenzione l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare su Ventimiglia, disposta dal prefetto della Provincia di Imperia Valerio Massimo Romeo in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Infatti, grazie all’impegno profuso quotidianamente dalle forze dell’ordine, con il coordinamento tecnico del questore di Imperia Andrea Lo Iacono, la città di Ventimiglia è oggetto di costanti e mirati controlli del territorio svolti ad ampio raggio al fine di prevenire e contrastare eventuali situazioni di turbativa per la sicurezza pubblica.

Grazie alla pianificazione dei servizi di contrasto all’immigrazione irregolare, disposta dal prefetto Romeo, la città presenta oggi migliori condizioni di sicurezza tali da consentire anche all’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Flavio Di Muro, di attuare e sviluppare iniziative di riqualificazione urbane della città restituendo la necessaria vivibilità sociale ai ventimigliesi. I servizi di contrasto all’immigrazione irregolare su Ventimiglia seguiranno nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.