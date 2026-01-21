Sanremo si prepara al Festival: da lunedì prossimo la riduzione dei dehors nelle zone rosse, oggi le notifiche della Municipale (Foto)

Il Festival di Sanremo scatta il 24 febbraio e, a quasi un mese dalla kermesse canora matuziana, scattano tutte le verifiche ed i controlli affinchè le cosiddette zone ‘rosse’ o ‘gialle’, siano pronte secondo le normative per accogliere le installazioni degli addetti ai lavori e la marea umana che si affaccerà di fronte al tempio della musica, il Teatro Ariston.

Proprio per questo serve una attenzione specifica per i dehors di bar e ristoranti delle zone interessate, molti dei quali dovranno essere rimossi totalmente e altri, invece, solamente ridotti. Un lavoro che si è svolto sempre, ogni anno, ma che per questo 2026 ha visto l’importante e continua collaborazione tra il comando della Polizia Municipale e il settore interessato del comune, in particolare con l’Ing. Brancatisano. Nei giorni scorsi il Comune ha inviato le comunicazioni via Pec, ai titolari o gestori di bar e ristoranti di via Matteotti, piazza Borea D’Olmo, via Mameli, via Cavour, via Volturno e lungomare Imperatrice, con le indicazioni per la rimozione o la riduzione di tavoli e sedie all’esterno dei locali.

Questa mattina, in vista della data in cui tutti dovranno attenersi all’ordinanza specifica, gli agenti della Municipale hanno notificato anche in via cartacea il provvedimento. Un’ulteriore precauzione, per garantire che tutto venga allestito secondo le indicazioni del comune. In questo modo viene avviata la macchina organizzativa (in parte già partita) per cambiare radicalmente il volto del centro della città, per accogliere la manifestazione. Da lunedì scorso, infatti, come evidenziato dalle pagine del nostro giornale, sono iniziati i lavori per l’allestimento del palco di piazza Colombo che accoglierà il Festival ‘esterno’ mentre sul porto sono partiti quelli della ‘piattaforma’ sullo scivolo degli ex cantieri navali, che ospiterà un enorme ‘glass’ della Rai.

Sanremo sta nuovamente prendendo la sua classica ‘forma’ da Festival, anche se quest’anno in lieve ritardo per lo slittamento della manifestazione per far posto alle Olimpiadi di Milano Cortina, che si svolgeranno nelle prime due settimane di febbraio.