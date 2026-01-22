 / Eventi

Sanremo, nel Giorno della Memoria Villa Zirio ospita una serata dedicata alle storie che non devono essere dimenticate

Martedì 27 gennaio alle 21.00 l’incontro “Storie di Memoria. Persone nella Storia” porterà testimonianze, musica e racconti familiari legati alla deportazione

Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Villa Zirio a Sanremo ospiterà alle 21.00 un incontro dal titolo “Storie di Memoria. Persone nella Storia”, un momento di riflessione collettiva dedicato al ricordo delle vittime della deportazione e alla trasmissione delle loro vicende alle nuove generazioni. 

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sanremo in collaborazione con ANED, ISREC IM, USRL Liguria e l’Associazione Note Libere APS.

Ad aprire la serata sarà la Giovane Orchestra Note Libere, che accompagnerà i vari momenti dell’incontro con brani di repertorio classico e tradizionale, creando un’atmosfera di raccoglimento e partecipazione. Alcuni dei giovani musicisti diventeranno anche narratori: Umberto e Giuseppe Bianchi porteranno infatti la storia della loro prozia Teresa Avegno, deportata al Lager di Bolzano e sopravvissuta, grazie anche a testimonianze e materiali video.

Accanto a loro, un altro racconto familiare prenderà forma: quello dei nonni di Cristina Orvieto, maestro preparatore della Giovane Orchestra. Ludovico Orvieto e Ines Pacifici furono deportati e, a differenza di Teresa Avegno, non fecero ritorno. Le loro vicende, intrecciate alla grande Storia, offriranno al pubblico un ulteriore spunto di riflessione sulla brutalità della persecuzione e sull’importanza della memoria.

Nel corso dell’incontro interverranno anche il vicesindaco Fulvio Fellegara e la professoressa Anna Peroglio Biasa, promotrice dell’evento, sottolineando il valore civile e culturale di questa ricorrenza.

