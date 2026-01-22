Sanremo, nel Giorno della Memoria Villa Zirio ospita una serata dedicata alle storie che non devono essere dimenticate

Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Villa Zirio a Sanremo ospiterà alle 21.00 un incontro dal titolo “Storie di Memoria. Persone nella Storia”, un momento di riflessione collettiva dedicato al ricordo delle vittime della deportazione e alla trasmissione delle loro vicende alle nuove generazioni.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sanremo in collaborazione con ANED, ISREC IM, USRL Liguria e l’Associazione Note Libere APS.

Ad aprire la serata sarà la Giovane Orchestra Note Libere, che accompagnerà i vari momenti dell’incontro con brani di repertorio classico e tradizionale, creando un’atmosfera di raccoglimento e partecipazione. Alcuni dei giovani musicisti diventeranno anche narratori: Umberto e Giuseppe Bianchi porteranno infatti la storia della loro prozia Teresa Avegno, deportata al Lager di Bolzano e sopravvissuta, grazie anche a testimonianze e materiali video.

Accanto a loro, un altro racconto familiare prenderà forma: quello dei nonni di Cristina Orvieto, maestro preparatore della Giovane Orchestra. Ludovico Orvieto e Ines Pacifici furono deportati e, a differenza di Teresa Avegno, non fecero ritorno. Le loro vicende, intrecciate alla grande Storia, offriranno al pubblico un ulteriore spunto di riflessione sulla brutalità della persecuzione e sull’importanza della memoria.

Nel corso dell’incontro interverranno anche il vicesindaco Fulvio Fellegara e la professoressa Anna Peroglio Biasa, promotrice dell’evento, sottolineando il valore civile e culturale di questa ricorrenza.