Bouquet Festival Sanremo 2026: trionfa Giorgia Mozzarelli nella decima edizione dedicata all’eccellenza floricola italiana

Si è conclusa con un grande successo la decima edizione del Concorso Bouquet Festival di Sanremo 2026, ospitata nella suggestiva cornice del Museo Civico di Sanremo. La manifestazione ha registrato la presenza di circa 300 visitatori, oltre a numerose autorità istituzionali e operatori del settore, che hanno potuto ammirare le eccellenze floricole del territorio interpretate dalla creatività dei 15 floral designer in concorso.

A trionfare è stata Giorgia Mozzarelli, di Curtatone (MN), che si è aggiudicata il primo premio assoluto, risultando vincitrice sia per la giuria tecnica sia per la giuria d’onore. Un risultato accolto con grande emozione dalla vincitrice, che ha dichiarato:

«Non mi aspettavo un risultato del genere. Mi ero semplicemente prefissata di non ripetere gli errori della scorsa volta. Sono onorata di poter lavorare con questi fiori: per me parlano, mi hanno salvato la vita. Non sono solo una passione, sono il mio mondo».

Dopo una lunga esperienza professionale come chimica in un laboratorio di analisi, durata circa vent’anni, Giorgia Mozzarelli ha deciso di seguire il proprio sogno e avviare un’attività indipendente.

Nel paese in cui vive ha rilevato una storica edicola, trasformandola in un progetto originale chiamato “Stranedicola”, dove fiori e giornali dialogano in modo inedito. Parallelamente ha intrapreso un intenso percorso di formazione nel settore floreale, frequentando corsi tecnici, dedicati al wedding, ai grandi allestimenti e alle composizioni stagionali.

Oggi il suo lavoro coincide con la sua passione: giornate che iniziano all’alba e si protraggono fino a sera, sette giorni su sette, ripagate dall’essere costantemente immersa nella bellezza dei fiori. Accanto all’attività principale, realizza allestimenti di ogni genere e lavora anche come freelance, convinta che ogni esperienza rappresenti un’occasione di crescita professionale.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo, Ester Moscato: «Questa edizione del Bouquet Festival rappresenta al meglio la qualità e la creatività della nostra floricoltura. È un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia la professionalità dei partecipanti, provenienti da tutta Italia. La manifestazione ha registrato una riuscita eccellente, sia in termini di partecipazione sia di apprezzamento del pubblico, confermando il valore di un lavoro costruito con attenzione e visione. Fondamentale è stata la sinergia con gli assessori al Turismo Alessandro Sindoni e alla Cultura Enza Dedali, che ha permesso di inserire l’evento in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio, capace di unire bellezza, identità e attrattività. Ringrazio infine il Presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini e tutti i suoi collaboratori per il grande lavoro svolto».

Il Presidente di Amaie Energia e Servizi, dott. Sergio Tommasini, ha sottolineato:

«Un’edizione di grande valore, che ha visto una proficua sinergia tra i diversi assessorati del Comune di Sanremo – floricoltura, turismo e cultura – dando vita a una competizione coinvolgente, animata da professionisti di alto livello e capace di valorizzare in modo autentico l’identità e la cultura del fiore di Sanremo. Desidero infine ringraziare i consiglieri di Amaie Energia e Servizi, Tiziana Ramoino, Lilliana Di Falco e Mauro Albanese, per l’attenzione e l’impegno con cui hanno seguito l’evento».