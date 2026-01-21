Bordighera celebra il Giorno della Memoria: studenti e cittadinanza incontrano le autrici di “Protagoniste”

Nella giornata del 20 gennaio, a Bordighera, presso il Palazzo del Parco 'Teatro Giancarlo Golz', l’ANED, l’ANPI e l’Istituto Storico della Resistenza, con il patrocinio del Comune di Bordighera, hanno organizzato l’incontro con le due scrittrici del volume 'Protagoniste', Daniela Cassini e Gabriella Badano.

"Tale iniziativa - si spiega nel comunicato - si inserisce nell’ambito delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria. Le due scrittrici hanno illustrato alla cittadinanza presente e ai ragazzi dell’Istituto Fermi, Polo, Montale delle classi 1 D, 4 D, 5 M (Polo) e 4 A, 5 A, 5 B (Montale), la storia delle figure femminili imperiesi che hanno partecipato alla Resistenza.

Si tratta di figure femminili dalla vita veramente importante, che hanno concatenato il loro percorso a quello di altre figure altrettanto importanti, quali Italo Calvino ed Ettore Renacci. A proposito di quest’ultimo, il 27 gennaio, l’Istituto Fermi Polo Montale parteciperà anche alla commemorazione presso la Pietra d’inciampo a Bordighera.

Grazie a questo evento, gli studenti hanno potuto conoscere approfonditamente alcune figure femminili del territorio della provincia di Imperia protagoniste della Resistenza, partecipando con particolare emozione alle parole e alle descrizioni fatte dalle due autrici. Alcuni studenti hanno letto degli estratti significativi del volume, presentando a tutti i convenuti le vite delle Protagoniste e sempre gli studenti del Fermi Polo Montale hanno accompagnato con intermezzi musicali il ricordo di uno degli eventi storici più importanti della storia d’Italia. Al termine, gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, anche per l’impegno profuso nell’iniziativa, in particolare avendo animato la giornata con le letture e i sottofondi musicali.

Gli attestati sono stati consegnati dalla delegata dell’Ufficio scolastico regionale, prof.ssa Maura Nuovo e dal delegato del Prefetto, dott. Marco Gunter".