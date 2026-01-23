Informazione e prevenzione a Pigna con "Una sola salute: uomo, animale, ambiente" (Foto)

Informazione, prevenzione e salute a Pigna. "Una sola salute: uomo, animale, ambiente" è stato il tema al centro dell'incontro informativo, a ingresso libero, andato in scena, questa mattina, nella sala consiliare del Comune.

L'evento, proposto dall'ASL1 in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, è stato dedicato al concetto di One Health, che riconosce il legame profondo tra la salute umana, animale e dell’ambiente. L’incontro è stato condotto dalla dottoressa Monica Scannicchio, veterinaria della Sanità Animale di ASL1, che ha affrontato diversi temi: "Leishmaniosi nel cane: cos’è e come prevenirla" e "Colonie feline: cosa c’è da sapere".

Per l'occasione vi era pure uno spazio microchippatura cani per l’identificazione dei cani sprovvisti di microchip e uno spazio screening oncologici, dove è stato possibile ricevere informazioni, prenotare esami di screening e ritirare gratuitamente le provette per lo screening del tumore del colon retto.

Sono stati coinvolti anche gli studenti della scuola secondaria di 1° grado di Pigna. I veterinari Asl hanno parlato ai giovani su come interagire correttamente con gli animali mentre personale sanitario della promozione della salute e del 118 hanno mostrato e fatto provare ai ragazzi le manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare.

Inoltre, i cittadini hanno trovato nella buca delle lettere una lettera di invito personalizzata per effettuare, a seconda della periodicità o età, la mammografia (per la prevenzione del tumore del seno), o una provetta per la ricerca del sangue occulto delle feci (per la prevenzione del tumore del colon retto).